1 miljoen euro voor gouden tip naar moordenaar Maltese journaliste TMA

19u36

Bron: Belga 0 REUTERS Na de moord op een regeringskritische blogster op Malta looft de regering één miljoen euro uit om de zaak op te helderen. De 53-jarige Daphne Caruana Galizia kwam vorige maandag om het leven door een autobom. De Maltese regering is naar eigen zeggen vastbesloten om de moord op te helderen en de daders voor de rechtbank te brengen.

Caruana Galizia had in de lente van dit jaar onder meer een schandaal blootgelegd rond de zogenaamde Panama Papers. Daarbij beschuldigde ze ook medewerkers van premier Joseph Muscat, die rekeningen geopend zouden hebben in Panama om onder meer smeergeld over te maken vanuit Azerbeidzjan.



Zondag komen in de Maltese hoofdstad Valletta duizenden mensen op straat voor een snelle opheldering van de moord en tegen corruptie in het politieke systeem. De aanslag is wereldwijd veroordeeld. Critici verwijten de regering in Malta dat het systeem volledig aangetast is door corruptie. Ook zou de maffia de Maltese samenleving geïnfiltreerd zijn.





