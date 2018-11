1 maand na de mysterieuze moord op journalist Khashoggi: deze 3 sleutelvragen blijven onbeantwoord AW

02 november 2018

17u48

Bron: Washington Post 0 Exact een maand geleden werd –de intussen wereldberoemde- journalist Jamal Khashoggi vermoord. Hij bezocht die dag het Saudisch consulaat in Istanbul om enkele broodnodige documenten te verkrijgen om te kunnen trouwen, maar keerde nooit terug. Enkele details van wat er in het consulaat gebeurde, zijn intussen bevestigd, andere belangrijke vragen werden nog steeds niet beantwoord.

Waar is het lichaam gebleven?

De eerste vraag is er eentje die de hele wereld bezighoudt: wat gebeurde er met het lichaam van de vermoorde journalist? Over de manier waarop hij gedood werd, heerst ook nog enige onzekerheid. Volgens de laatste update die de Turkse onderzoekers deelden, zou Khashoggi gewurgd zijn. En het vervolg zou nog luguberder zijn.



De onderzoekers geloven dat het lijk van Khashoggi in stukken werd gereten en vervolgens opgelost in zuur. Hetzij in het consulaat, hetzij in een nabijgelegen residentie in handen van een Saudi-Arabische generaal.

Zijn stoffelijke resten kunnen van pas komen bij het onderzoek naar de exacte doodsoorzaak, maar vooral voor zijn vrienden en familie is het belangrijk dat het lichaam gevonden wordt. En snel. Zonder zijn lichaam kan Khashoggi niet begraven worden en dat is onaanvaardbaar volgens het islamitische geloof.

Wie is verantwoordelijk?

Het duurde meer dan twee weken voordat de Saudische regering formeel toegaf dat Khashoggi op het consulaat gestorven was. Nog een tijdje later bekenden de leiders pas dat de journalist met opzet gedood werd. Uiteindelijk werden achttien Saudische staatsburgers gearresteerd door Turkse onderzoekers, Saudi-Arabië toonde geen enkel initiatief.



Al sinds de geruchten de ronde deden dat Khashoggi vermoord werd, vermoedden velen dat de Saudische kroonprins betrokken was bij het complot. Jamal Khashoggi was erg kritisch voor het koninkrijk en viseerde daarbij voornamelijk Mohammed bin-Salman. Zo suggereerden Amerikaanse agenten dat kroonprins bin-Salman het bevel gaf om de journalist te doden en hij zou eerder al beweerd hebben dat Khashoggi een gevaarlijke islamiet was. Intussen ontkent het koninkrijk enige betrokkenheid.

Wat zullen de gevolgen zijn?

Saudi-Arabië telt een aantal trouwe bondgenoten waaronder de Verenigde Staten. En voordat de journalist vermoord werd, kon het koninkrijk heel wat brutale hervormingen doorvoeren zonder al te veel commentaar te krijgen van de internationale politiek. Maar de dood van Khashoggi én de mogelijke betrokkenheid van de kroonprins veranderden de internationale betrekkingen.



De relaties zijn alvast gewijzigd en de reputatie van het koninkrijk is geschaad, maar wezenlijk is er nog niet veel veranderd. Trump reageert terughoudend. Hij levert geen felle kritiek en zei meermaals dat hij de wapenovereenkomsten met Saudi-Arabië niet zal opschorten. Duitsland is tot nu toe een van de weinige Westerse landen die de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië stopzetten.

Ook in eigen land geniet de kroonprins nog van veel steun. De kans is erg klein dat daar verandering in zal komen, ongeacht de uitkomst van het Turks onderzoek.

Bekijk ook: