1 kans op 4,7 miljard: Franse vrouw bevalt in vier minuten tijd van zesling KVDS

17 mei 2020

12u48 66 Een vrouw uit de Franse stad Straatsburg is afgelopen week bevallen van een zesling. Dat is een zeer uitzonderlijke gebeurtenis, want de kans daarop is maar 1 op 4,7 miljard.

De vrouw beviel donderdagavond met een keizersnede in het ziekenhuis Strasbourg-Hautepierre, zo meldt de Franse krant Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). Het duurde welgeteld vier minuten om de zes baby’s – een jongen en vijf meisjes – ter wereld te brengen. Ze waren maar iets meer dan 24 weken oud en erg prematuur. Kinderen worden als levensvatbaar beschouwd vanaf 22 weken.

Reanimatie

De kindjes wogen tussen 630 en 730 gram en er was een neonatale reanimatie nodig toen ze geboren werden, maar ze doen het voorlopig goed. Het is sowieso nog enkele weken bang afwachten voor het gevaar voor hun gezondheid helemaal geweken is.





Er was een ploeg van een dertigtal mensen aanwezig om de geboorte in goede banen te leiden. Het koppel heeft nu in totaal acht kinderen, want ze hadden er al twee. De zesling was het resultaat van een kunstmatige zwangerschap.

De geboorte van een zesling is zeer uitzonderlijk. In Frankrijk zou het al van 1988 geleden zijn, toen een koppel uit Normandië ervan beviel. In Polen beviel vorig jaar nog een 29-jarige vrouw van een zesling in het universitair ziekenhuis van Krakau. Zij was 29 weken zwanger. De artsen verklaarden toen dat de kans op een zesling 1 op 4,7 miljard is.

Blankenberge

Ook in België werd al ooit een zesling geboren, op 17 augustus 1983 in het Fabiolaziekenhuis in Blankenberge. Het was nog maar de tweede zesling ter wereld die in leven bleef. De moeder had een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan. De vijf jongens en het meisje verkeren nog altijd in goede gezondheid, maar wilden altijd anoniem blijven.

