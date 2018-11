1 dode en 3 gewonden bij schietpartij in Denver - dader op de vlucht kv

20 november 2018

04u21

Bron: Reuters 1 In de stad Denver in de Amerikaanse staat Colorado is maandag rond 16 uur plaatselijk tijd een schietpartij uitgebroken in het district Lo Do, wat staat voor ‘Lower Downtown’: een buurt met hotels, restaurants en appartementsgebouwen. Daarbij kwam één iemand om, drie anderen raakten gewond.

Een politiewoordvoerder deelde mee dat er vier mensen neergeschoten werden. Een van hen overleed ter plekke. Drie anderen werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

De dader kon niet gevat worden. “We weten momenteel niet of er een of meerdere schutters waren”, aldus woordvoerder Doug Schepman. Het is vooralsnog onduidelijk of de dader(s) en slachtoffers elkaar kenden. “Het is te vroeg om te zeggen wat er gebeurd is en waarom”, zei hij.



Schepman erkende dat er zondag in de buurt ook een dubbele moord had plaatsgevonden, maar op dit ogenblik is nog niet duidelijk of er een verband is tussen beide incidenten.