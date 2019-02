1.800 Parijzenaars geëvacueerd voor ontploffing van bom uit WOII ADN

17 februari 2019

15u58

Bron: Belga 0 In Parijs zijn vandaag bijna 1.800 mensen geëvacueerd doordat op een werf een vliegtuigbom uit Wereldoorlog II werd onklaar gemaakt.

Het explosief werd gevonden op 4 februari, op een werf nabij de ring van Parijs in het noorden van de stad. De bom werd deze ochtend verplaatst en vervolgens in een vooraf gegraven gat geplaatst om het tuig daar tot ontploffing te brengen.

Twee veiligheidszones moesten ingesteld worden, een op de plek waar de bom was gevonden en ook waar ze uiteindelijk tot ontploffing werd gebracht. Ongeveer 1.500 inwoners in de wijk Porte de La Chapelle in Parijs en 300 mensen in de naburige stad Saint-Denis moesten vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Beide gemeenten stelden scholen ter beschikking om de mensen op te vangen. Het verkeer werd beperkt en het openbaar vervoer was sterk verstoord.



Aan het eind van de ochtend konden de bewoners terugkeren naar hun woning. "De vernietigingsoperatie van de bom gebeurde zonder incidenten", laat de politie op Twitter weten.

PARIS : Opération de déminage en cours après la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale. 1.800 personnes évacuées dans le quartier de la porte de la Chapelle, autoroute A1 et périphérique fermés, trafic interrompu sur les lignes Transilien H, K, RER B et RER D. pic.twitter.com/knWAwckRZz Infos Françaises(@ InfosFrancaises) link

🇫🇷 [RARISSIME] Une bombe tirée par les Alliés en 1944 vient d'être détruite. Découverte le 4 février, elle a entraîné l'évacuation de plus de 1.800 personnes à #Paris (18e) et Saint-Denis. Aucun RER B ne circule jusqu'à 15h. L'A1 est coupée, de nombreux trains ont été annulés. pic.twitter.com/o8HBSbjEoh La Plume Libre(@ LPLdirect) link

À Paris, des démineurs ont bien fait exploser une bombe de la Seconde guerre mondiale retrouvée le 4 février pic.twitter.com/R28hWQDZCI BFMTV(@ BFMTV) link

#PorteDeLaChapelle la bombe a été neutralisée. Le préfet de Police remercie les équipes du déminage ainsi que l'ensemble des intervenants mobilisés sur cette opération. pic.twitter.com/YuL27ocSS1 Préfecture de police(@ prefpolice) link

