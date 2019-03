1.600 hotelgasten in Zuid-Korea in het geniep gefilmd en live gestreamd LH

20 maart 2019

15u10

Bron: CNN 0 In tien verschillende steden in Zuid-Korea zijn de voorbije maanden 1.600 hotelgasten in het grootste geheim gefilmd en live gestreamd. Tientallen mensen betaalden om de illegale opnames te bekijken. Dat heeft de politie meegedeeld. Er werd in 42 kamers in 30 verschillende hotels gefilmd.

De camera’s waren in de hotelkamers verstopt in tv’s, stekkerdozen en houders van haardrogers. De site waarop de beelden te zien waren, had meer dan 4.000 leden, onder wie 97 personen een maandelijks bedrag van 45 dollar (omgerekend 40 euro) betaalden voor toegang tot extra functies, zoals de mogelijkheid om bepaalde livestreams opnieuw af te spelen. Volgens de politie heeft de ‘dienst’ sinds november vorig jaar meer dan 6.000 dollar (5.280 euro) opgebracht.

“In het verleden was er een vergelijkbare zaak waarin illegale camera’s werden geïnstalleerd in hotels die consequent in het geheim werden bekeken, maar dit is de eerste keer dat de video’s live werden uitgezonden”, aldus de politie, die twee verdachten kon aanhouden.

Zuid-Korea heeft een gigantisch probleem met verborgen camera’s en illegale opnames, die vaak op pornografische websites geplaatst worden. In 2017 werden alleen al in Seoel meer dan 6.400 gevallen van illegale filmopnames aan de politie gemeld, in 2012 waren er 2.400 gevallen.

Vorig jaar trokken nog tienduizenden vrouwen door de straten van Seoel en andere steden met de slogan ‘My Life is not Your Porn’ om actie te eisen tegen de verborgen camera’s in toiletten. Daarop kondigde het stadsbestuur van de hoofdstad aan dat het dagelijks zou inspecteren of er geen camera’s hangen in openbare toiletruimtes. Daarvoor werden 8.000 inspecteurs aangeworven.