1,6 ton cocaïne in beslag genomen in Colombia met België als bestemming

10 maart 2018

01u32

Bron: Belga 1 Meer dan anderhalve ton cocaïne, verborgen in een vracht banen die bestemd was voor Antwerpen, is vrijdag in Colombia in beslag genomen in de haven van Santa Marta, aan de Caraïbische kust. Dat zegt de antidrugsbrigade.

"Manschappen van de antidrugsdirectie van de nationale politie hebben bij controles in de haven van Santa Marta 1.626 kilo cocaïnehydrochloride in beslag genomen, tussen een lading fruit (bananen) met Antwerpen, in België, als bestemming", klinkt het in een persbericht.

De drugs werden in een container gevonden waarvan de zegels intact waren. Het ging om "1.627 groene, rechthoekige pakketten (...) die strategisch werden geplaatst om ongemerkt te kunnen passeren", zei de politie, die onderzoekt van waar de drugs afkomstig zijn.

De waarde van de cocaïne op de Europese markt bedraagt bijna 89 miljoen dollar. Sinds begin dit jaar nam de Colombiaanse politie 10,4 ton cocaïne in beslag in de Caraïbische regio, waarvan 1,8 ton in de haven van Santa Marta.