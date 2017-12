1,6 miljoen euro voor slachtoffers aanslag Berlijn HA

De slachtoffers van de terroristische aanslag vorig jaar op de kerstmarkt in Berlijn hebben tot nu toe gezamenlijk 1,6 miljoen euro gekregen. Het geld werd gestort in een speciaal fonds, dat nog steeds openstaat voor giften.

De aanslag vond plaats op maandag 19 december 2016, toen een truck inreed op de bezoekers van de markt bij de beroemde Gedächtniskirche, in het centrum van de hoofdstad. Er vielen twaalf doden en 48 gewonden. De 23-jarige Tunesische dader Anis Amri wist aanvankelijk te ontkomen, maar werd later gedood in een vuurgevecht met de Italiaanse politie bij Milaan.

Bondskanselier Merkel praat op 18 december met slachtoffers en nabestaanden van de aanslag. Deze groep heeft eerder in een open brief onder meer geklaagd over het politieke falen na de aanslag.