1.500 overlijdens in Frankrijk door hittegolven deze zomer, tien keer minder dan in 2003

08 september 2019

13u31

De twee hittegolven in Frankrijk in juni en juli hebben voor 1.500 extra overlijdens gezorgd, tien keer minder dan bij de hittegolf van 2003. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn vandaag gemeld.

In Frankrijk werd in juni het absolute temperatuurrecord gebroken, met 46°C in het departement Hérault, in het zuiden, op 28 juni.

"De hittegolf van 2003 duurde twintig dagen, dit keer hadden we achttien dagen hitte in twee episodes, maar zeer intens (...) en met bijzonder hoge temperaturen", aldus de minister. "Ondanks die moeilijke omstandigheden zijn we erin geslaagd om de mortaliteit met factor tien te verminderen ten opzichte van 2003, dankzij preventie en berichtgeving naar de bevolking.”