1,5 ton cocaïne onderschept die vanuit Colombia onderweg was naar België

28 maart 2019

De Colombiaanse politie heeft maar liefst 1,5 ton cocaïne onderschept die onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in ijzeren vormen in containers met schroot die bedoeld waren voor export.