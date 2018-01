1.450 mensen geëvacueerd na gaslek in Londen TK KVE ADN

23 januari 2018

07u54

Bron: ANP, Belga 1 In hartje Londen zijn afgelopen nacht ruim 1.450 mensen uit een nachtclub en een hotel geëvacueerd omwille van een gebroken gasleiding bij Craven Street . De politie sloot ook twee stations.

De hulpdiensten maten in de lucht een hoge concentratie aardgas en lieten uit voorzorg de gebouwen in de populaire uitgaanswijk West End ontruimen. Dat gebeurde kort na 2 uur plaatselijke tijd. Ook een hoofdstraat en de stations Charing Cross en Waterloo East werden afgesloten. De politie riep op om de buurt te vermijden. Charing Cross is zowel een trein- als een metrostation en vormt een belangrijke schakel in het metronetwerk.

De Engelse gasleverancier Cadent heeft het gaslek intussen gerepareerd. De gasleverancier verwacht deze ochtend de stations te heropenen en voert veiligheidscontroles uit, meldt Cadent op Twitter. Over de oorzaak van het gaslek bestaat nog geen duidelijkheid, zo meldt een woordvoerder van de brandweer.