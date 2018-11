1.400 Britse topadvocaten pleiten in brief aan Theresa May voor tweede brexitreferendum



jv

05 november 2018

11u49

Bron: The Independent 0 Democratie is niet iets dat “bevroren in de tijd” ligt. Dat zeggen 1.400 Britse topadvocaten die premier Theresa May aansporen om het volk een tweede opinie te vragen over de brexit. Ze beweren dat het parlement niet méér gebonden is door de stemming in 2016 dan door het referendum in 1975 dat Groot-Brittannië destijds wél in de EU hield. Al zeker niet als de geldigheid ervan ter discussie staat, klinkt het.

Volgens de advocaten moeten de kiezers wéten waarvoor ze stemmen. “Er is een cruciaal verschil tussen 1975 en 2016", staat in de brief die ze met meer dan duizend confraters ondertekenden. “Het eerste referendum werd gehouden nadat de onderhandelingen afgerond waren. De kiezers wisten dus waarvoor ze stemden. Maar in 2016 waren de aard van het onderhandelingsproces en het resultaat nog niet bekend. Er was de keuze tussen een gekende realiteit en een onbekend alternatief. En tijdens de campagne ruimden feiten en realiteit baan voor niet-aantoonbare beweringen.”

De brexitonderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie zitten al een tijdje in het slop. “Dat verontrust de mensen in heel het Verenigd Koninkrijk, en de advocatuur is daar geen uitzondering op”, zegt Jonathan Cooper, expert mensenrechten en zelf advocaat. “Wij vertegenwoordigen cliënten uit de industrie en de samenleving en we ondervinden dagelijks hoe het vooruitzicht van een catastrofale brexitdeal nu al grote schade aanricht.”

Democratisch

Cooper stelt dat het volk hierover opnieuw bevragen “niet alleen het juiste is om te doen, maar ook het meest democratische”. Een woordvoerster van het ‘Department for Exiting the EU’ heeft gereageerd: “Het Britse volk heeft zijn zegje al gehad in een van de grootste democratische oefeningen ooit in dit land en de eerste minister heeft duidelijk gezegd dat er geen tweede referendum komt. We hebben er nog altijd vertrouwen in dat we een deal met de EU kunnen sluiten die voor beide partijen voordelig is.”

Een nipte meerderheid van 51,9 procent van de Britten koos op 23 juni 2016 om uit de Europese Unie te treden.