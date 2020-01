1,4 ton cocaïne op weg naar België onderschept in Bolivia HR

10 januari 2020

18u31

Bron: Belga 1 Drugs In Tambo Quemado, tussen de Boliviaanse hoofdstad La Paz en de zeehaven van Arica in Chili, hebben de plaatselijke autoriteiten 1,4 ton cocaïne in beslag genomen. Dat meldt het Container Control Programme van de VN, dat daar een controle-eenheid aanstuurt. De drugs zaten verstopt in een houtlading en hadden als eindbestemming de haven van Antwerpen.

De cocaïne was vakkundig verborgen in een container hout, zegt Bob Van den Berghe van het Container Control Programme. Het was het team van de VN dat de ontdekking deed. “Dit is een voorbeeld van hoe we ons programma beschouwen als een middel dat mee helpt de Europese havens - waaronder Antwerpen - te beveiligen”, zegt hij. In het kader van de drugsvangst werden huiszoekingen gedaan en werden verscheidene personen aangehouden.