1,37 miljard leerlingen in 138 landen getroffen door sluiting van scholen en universiteiten

24 maart 2020

18u00

Bron: Belga 0 Wereldwijd worden 1,37 miljard leerlingen in 138 landen getroffen door de sluiting van hun scholen en universiteiten door het coronavirus. Dat is goed voor meer dan drie op de vier kinderen en jongeren wereldwijd, blijkt uit cijfers van Unesco. Bijna 60,2 miljoen leraren staan momenteel niet voor de klas.

Maandag organiseerde Unesco een onlinevergadering met onderwijsministers uit elf landen uit verschillende regio’s, die elkaar informeerden over de maatregelen die zij in hun land nemen om thuisonderwijs te vergemakkelijken. Het ging om de ministers van onder meer Frankrijk, Kroatië, Iran, Peru, Nigeria en Japan.

Bij de start van de vergadering kondigde Unesco-directeur-generaal Audrey Azoulay de oprichting van een wereldwijde COVID-19-onderwijscoalitie aan, die de expertise van verschillende partners moet bundelen.

Ongelijkheid verminderen

Daarna werden onder meer initiatieven besproken om de ongelijkheid te verminderen, nu leerlingen thuis moeten les volgen. Italië heeft bijvoorbeeld 85 miljoen euro uitgetrokken om afstandsleren mogelijk te maken voor 8,5 miljoen studenten en om de connectiviteit in geïsoleerde gebieden te verbeteren.

Dat afstandsleren plots de norm is geworden, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. De Franse minister Jean-Michel Blanquer pleitte daarom voor wereldwijde samenwerking om de aanbieders van digitaal leren goed te reguleren. Vooral met het oog op de omgang met persoonlijke data van leerlingen.

Deze crisis zal ongetwijfeld de manier waarop we in de toekomst denken over het onderwijs veranderen Tarek Shawki, Egyptische minister



Verschillende ministers benadrukten dat de huidige crisis ook een invloed heeft op de onderwijsaanpak. "We hebben de afgelopen tien dagen meer vooruitgang geboekt met digitaal en afstandsonderwijs dan in de afgelopen tien jaar. Deze crisis zal ongetwijfeld de manier waarop we in de toekomst denken over het onderwijs veranderen", zei de Egyptische minister Tarek Shawki.