1.331 werknemers van Duitse vleesfabriek besmet met coronavirus, voorlopig geen nieuwe lokale lockdown

21 juni 2020

16u03

Bron: Belga, ANP 20 Er komt voorlopig geen nieuwe lockdown in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat heeft Armin Laschet, de minister-president van de deelstaat, aangekondigd tijdens een persconferentie. De aankondiging komt er na een uitbraak van het coronavirus in een groot vleesverwerkend bedrijf.



Laschet benadrukt dat er nog steeds een grote kans is op nieuwe uitbraken. Toch heeft hij niet gekozen voor een nieuwe sluiting van het openbare leven, omdat alle gevallen te herleiden zijn naar de vleesfabriek van Tönnies en er weinig andere besmettingen zijn gemeld.

"Een nieuwe lockdown kunnen we niet uitsluiten, maar zolang we er alles aan doen om te voorkomen dat er meer mensen besmet raken, kunnen we beter andere doelgerichte maatregelen nemen", aldus de minister-president.



Het coronavirus is intussen vastgesteld bij 1.331 werknemers van het bedrijf. Tweeduizend mensen testten negatief. Volgens de lokale autoriteiten zou het bedrijf niet goed meewerken aan het onderzoek naar de verspreiding van het virus.

Veel medewerkers van het bedrijf komen uit Oost-Europese landen zoals Bulgarije en Roemenië. Laschet waarschuwt de werknemers dan ook om voorlopig niet naar hun thuisland te reizen. Mochten ze besmet zijn met het coronavirus zonder het te weten, dan kunnen ze het daar verder verspreiden, aldus de minister-president.