1.200 jaar oude Bijbel ontdekt tijdens antismokkelactie in Turkije

05 februari 2019

Bron: Belga

In het zuidoosten van Turkije is tijdens een operatie tegen kunstsmokkelaars een 1.200 jaar oude Bijbel ontdekt. Drie verdachten werden gearresteerd toen ze in Kayapinar probeerden het oude boek aan de man te brengen. De Bijbel telt 34 pagina's in reliëf met goud.