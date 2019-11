1.200 IS-strijders vast in Turkse gevangenissen, “Turkije stuurt jihadisten terug naar hun land, ook als nationaliteit afgenomen is” KG ADN

04 november 2019

12u41

Bron: Belga, ANP 6 Turkije gaat leden van Islamitische Staat die op dit ogenblik in Turkse gevangenissen zitten, terugsturen naar hun land, ook als ze in dat land hun nationaliteit kwijtgespeeld zijn. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken vandaag nogmaals bevestigd.

In Turkse gevangenissen zitten momenteel 1.200 buitenlandse strijders van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gevangen, zei minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu vandaag. Uit welke landen de gevangenen komen, zei Soylu niet. Hij benadrukte wel dat Turkije alle IS-leden naar hun thuisland zal terugsturen, “ongeacht of dat hun nationaliteit ontneemt of niet”. Zaterdag had Soylu al gezegd dat Turkije “geen hotel is voor IS-leden”.

Landen als Nederland en Groot-Brittannië hebben volgens hem “de makkelijke weg gekozen” door sommige IS-leden, van wie de meeste een dubbele nationaliteit hebben, de nationaliteit van dat land af te nemen. Dat is volgens de minister onverantwoord en onaanvaardbaar, "want Turkije mag het oplossen".



Turkije begon op 9 oktober een offensief tegen de Koerdische militie YPG, dat het beschouwt als een terroristische organisatie. Tijdens het Turkse militaire offensief werden 287 IS-aanhangers gearresteerd, onder wie vrouwen en kinderen, volgens Soylu.

In Noord-Syrië hebben Turkije en Rusland, als beschermende mogendheid van de Syrische president Bashar al-Assad, overeenstemming bereikt om de betwiste grensstrook gezamenlijk te controleren. De door YPG geleide Syrische Democratische Krachten (SDF) hebben zich volgens Russische bronnen teruggetrokken. Verschillende Europese landen hebben tot nu toe geweigerd IS-aanhangers terug te halen die door de SDF gevangen zijn genomen.