1,2 miljoen nieuwe Panama Papers gelekt kv

20 juni 2018

19u37

Bron: Belga 3 Twee jaar na het schandaal rond de Panama Papers zijn weer 1,2 miljoen documenten uitgelekt van het omstreden advocatenkantoor Mossack Fonseca. Dat melden De Tijd, Knack en Le Soir, die tot een journalistenconsortium behoren dat de documenten onderzocht. De nieuwe documenten gaan over de periode na de publicatie van de eerste Panama Papers, in april 2016, tot eind vorig jaar.

Het is opnieuw de Duitse krant Süddeutsche Zeiting die de documenten in handen kreeg. Ze geven een inkijk in de interne keuken van het omstreden advocatenkantoor, dat eind vorig jaar de deuren moest sluiten.

Het gaat om e-mails, scans van identiteitsdocumenten, bedrijfsgegevens en gerechtelijke documenten. Er zouden nieuwe details in zitten over geheime offshorestructuren van onder meer voetballer Lionel Messi en de Argentijnse president Mauricio Macri.