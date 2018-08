1.161 spuiten, 7 ivf-behandelingen en 3 miskramen, maar nu is er eindelijk een dochtertje Simone van Zwienen

19 augustus 2018

09u14

Bron: AD.nl 15 Vier jaar proberen, zeven ivf-behandelingen, drie miskramen en 1.161 injectienaalden kostte het de Amerikaanse Patricia O’Neill om een baby te krijgen. Onlangs werd het meisje London geboren. Met deze adembenemende foto wil de mama laten zien hoe zwaar het was.

De foto werd gemaakt door fotograaf Samantha Packer. "Ze hadden gevraagd of ze naalden mee mochten nemen", zegt fotograaf Samantha Packer per telefoon tegen de NOS. "Maar het koppel kwam met twee dozen vol injectienaalden aanzetten, veel meer dan ik had verwacht."

Ze plaatste de foto op de Facebookpagina van haar bedrijfje, waar het inmiddels al meer dan 57.000 keer is gedeeld. "Het herinnert ons eraan hoe moeilijk het was om zwanger te worden”, zegt moeder Patricia tegen Amerikaanse media. "Je denkt: ‘Oh ik loop naar binnen en na negen maanden zullen we onze baby vasthouden’." Maar dat bleek een stuk lastiger.

Opgeven

Patricia werd gediagnosticeerd met een bloedstollingsstoornis die het zwanger raken moeilijk maakte. Ze moest zichzelf elke dag injecties geven. Desondanks wilden zij en haar vrouw Kimberly graag een kind. Ze stonden op het punt om op te geven, na de derde miskraam. "Ik was klaar mezelf te prikken en ik was klaar met de emotionele achtbaan.”

Maar ze gaven het nog een laatste kans, en uiteindelijk na vier jaar van artsenafspraken en naalden, kwam hun droom eindelijk uit. "Deze reis was moeilijk, maar het was de moeite waard.”

De foto zal ook een baken zijn voor het kleine meisje van het stel. "Hopelijk leert London dat je nooit je doel mag opgeven. En dat zelfs als je geen hoop meer hebt je moet doorzetten, omdat er licht aan het einde van de tunnel is en je daar kunt komen”, aldus Patricia tegen AZ Family.