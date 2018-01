1.100 euro voor vier biefstukken en een visschotel in restaurant in Venetië LVA

23 januari 2018

04u48

Bron: The Guardian, Ansa 0 Vier Japanse universiteitsstudenten kwamen vrijdag voor een onaangename verrassing te staan toen ze in een restaurant in het toeristische centrum van het Italiaanse Venetië de rekening voorgeschoteld kregen. 1.000 euro moesten ze ophoesten voor vier biefstukken, een visschotel en wat water. De brave zielen betaalden de rekening en belden na hun terugkeer naar Bologna, waar ze verblijven, de politie, die nu het voorval onderzoekt.

Toen de politie het bewuste restaurant Osteria da Luca niet ver van het bekende San Marcoplein contacteerde om te weten te komen wat er precies was gebeurd, was de woordvoerder weinig coöperatief. "Ik kan me niet herinneren problemen met Japanse klanten te hebben gehad", zei de werknemer van het restaurant met Chinese eigenaars.

Drie andere Japanse studenten, die tot dezelfde groep behoorden, hadden die dag een gelijkaardige ervaring. Zij aten in een ander restaurantje een beetje verder en betaalden 350 euro voor drie pasta's met zeevruchten.

Voorzitter van burgerinitiatief Gruppo 25 Aprile, Marco Gasparinetti, spreekt van het zoveelste bewijs dat toeristen in Venetië worden opgelicht. "Wij verdedigen de belangen van de Venetianen, en wie de reputatie van Venetië schaadt, schaadt die van ons", aldus Gasparinetti.

Ook burgemeester Luigi Brugnaro toont zich betrokken op Twitter. "Als dit schaamtelijk voorval waar blijkt te zijn, dan zullen we er alles aan doen de verantwoordelijken te straffen. We zijn voor rechtvaardigheid, altijd", zei hij.

Nei prossimi giorni verificheremo bene questo episodio, ci faremo inviare la copia della denuncia se è stata effettivamente presentata. Se sarà confermato questo episodio vergognoso, faremo tutto il possibile per punire i responsabili. Noi siamo per la giustizia, sempre! https://t.co/SgDDJWB3VP Luigi Brugnaro(@ LuigiBrugnaro) link