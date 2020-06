“Zwarte man staat afgebeeld als duivel”: gouverneur-generaal Jamaica boycot Britse ridderorde mvdb

29 juni 2020

13u04

Bron: ANP 3 De strijd tegen racistische of als zodanig ervaren symbolen heeft nu ook de Britse ridderorden bereikt. De gouverneur-generaal van Jamaica, Sir Patrick Allen, weigert voortaan de versierselen te dragen van de Orde van Sint Michael en Sint Joris. Die ontving hij in 2009 uit handen van koningin Elizabeth. Die is staatshoofd van de Caribische eilandstaat, waar Allen optreedt als haar vertegenwoordiger.

Op de Orde is de aartsengel Michael afgebeeld terwijl hij satan onder zijn voet heeft. De duivel is afgebeeld als een zwarte man. Gouverneur-generaal Allen zei in een verklaring met zijn besluit tegemoet te willen komen aan de gerechtvaardigde bezwaren van "burgers over de afbeelding op het insigne en de groeiende wereldwijde afwijzing van het gebruik van objecten die de voortdurende achteruitgang van gekleurde mensen normaliseren”.

De gouverneur-generaal heeft aan de kanselier van de in Londen gevestigde Orde, die een kapel in St Paul's als spirituele thuisbasis heeft, gevraagd de afbeelding te moderniseren opdat het de "gedeelde menselijkheid van alle volkeren", weergeeft aldus Sir Allen.



De ‘Most Noble Order of St. Michael and St. George' is in 1818 opgericht en wordt tegenwoordig onder meer gebruikt om gouverneurs-generaal, premiers van Gemenebest landen en hoge diplomaten te belonen. Koningin Elizabeth staat aan het hoofd van de ridderorde en haar neef de hertog van Kent is grootmeester.

Leden worden niet onderscheiden met de ridderorde, maar ze worden erin benoemd. Tot de orde behoorden ook Belgische leden: wijlen oud-premiers Paul Van den Boeynants en Paul-Henri Spaak. Jacques Rogge, oud-voorzitter van het IOC, en aids-expert dr. Peter Piot zijn ridder-commandeurs in de bewuste Orde.