"Zware gangster die per helikopter ontsnapte uit Franse gevangenis zat in wagen met explosieven nabij Parijs" bvb

25 juli 2018

12u26

Bron: Belga 73 Op de parking van een winkelcentrum in Sarcelles ten noorden van Parijs hebben ordediensten gisteravond een auto met explosieven gevonden. Dat hebben welingelichte bronnen bevestigd nadat het nieuws vanochtend in de krant Le Parisien stond. Volgens enkele media zou één van de inzittenden Redoine Faïd geweest zijn, een vermaarde roofovervaller die eerder deze maand op spectaculaire wijze uit de gevangenis ontsnapte.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek begon alles met een banale wegcontrole. "Gendarmes wilden de inzittenden van een wagen controleren die een tankstation aan het observeren waren (...) Ze onttrokken zich aan de controle en vluchtten in de richting van Sarcelles", zo is vernomen uit gerechtelijke bronnen.

Samen met een politieteam zetten de gendarmes de achtervolging in. Ze troffen de wagen aan in een ondergrondse parking van een winkelcentrum. De twee inzittenden waren spoorloos. In de koffer troffen de ordediensten explosieven en valse nummerplaten aan. Het is nog onduidelijk waarvoor de explosieven bestemd waren, verklaarde de adjunct-procureur van Pontoise.

Volgens verscheidene Franse media zou Redoine Faïd één van de inzittenden van de auto geweest zijn. De crimineel ontsnapte begin deze maand met een helikopter uit een Franse gevangenis ten zuidoosten van Parijs. Ondanks een grootschalige klopjacht is Faïd nog steeds op vrije voeten.