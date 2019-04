"Zwakke plekken" vastgesteld in structuur van Notre-Dame GVS KG ADN

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 Er zijn ‘kwetsbaarheden’ gevonden in de structuur van de Notre-Dame, vooral in het gewelf. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez vandaag bekendgemaakt in een mededeling.

Over het algemeen is de structuur van de kathedraal intact gebleven na de verwoestende brand, maar er zijn “zwakke plekken” vastgesteld in het gebouw, vooral in het gewelf, aldus Nuñez. “Het vuur is gestopt, de belangrijkste bezorgdheid is ervoor te zorgen dat het gebouw niet gaat scheuren”, klinkt het. De topgevel van de noordelijke dwarsbeuk moet gestabiliseerd worden en vijf aangrenzende gebouwen worden daardoor voor 48 uur ontruimd.

De Franse minister van Cultuur Franck Riester laat nog weten dat architecten ingeschakeld zijn om de stabiliteit en de veiligheid van het gebouw te verzekeren. Er zijn nog enkele punten van waakzaamheid, zoals de topgevel van de noordelijke dwarsbeuk. “Het gewelf zou a priori stand moeten houden. We moeten voorzichtig zijn. Er zijn drie belangrijke lacunes. Architecten bepalen samen met de brandweer van Parijs de belangrijkste maatregelen die genomen moeten worden om dat wat het meest in gevaar is te beschermen”, besluit Riester.

Ongeval

De Parijse speurders gaan er van uit dat een ongeval de vlammenzee veroorzaakte. “Niets wijst in de richting van een opzettelijke daad”, aldus procureur Rémy Heitz tijdens een persconferentie. “Vanaf vandaag beginnen we de werknemers die daar aan de slag waren, te verhoren. Het gaat om een vijftiental mensen die ter plaatse waren.” Een vijftigtal speurders zitten op het onderzoek. In de nacht werden al getuigenissen gehoord van arbeiders die ter plaatse waren.

Alle veiligheidsvoorschriften voor de bouwplaats zijn in ieder geval nageleefd, meldt het steigerbedrijf Europe Scaffolding in Franse media. “Ik kan alleen maar zeggen dat tijdens het uitbreken van de brand geen van mijn medewerkers op de bouwplaats was”, zegt Julien Le Bras van het bedrijf. “Alle procedures zijn gevolgd.” Het bedrijf werkt volledig mee aan het onderzoek.

Dat onderzoek wordt “lang en complex”, waarschuwde Heitz. “Maar alle middelen zullen ingezet worden om de waarheid te achterhalen, om de oorzaak te kennen van deze vreselijke brand.”