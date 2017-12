“Zuster kwam per ongeluk binnen terwijl priester me aanrandde. Ze gilde ‘hoer’ en brak mijn arm” Koen Van De Sype

Bron: BBC, Daily Record 0 RV In Edinburgh is een spraakmakend proces aan de gang rond seksueel misbruik in een weeshuis in het Schotse stadje Lanark. Theresa Tolmie-McGrane zat elf jaar op Smyllum Park en getuigde gisteren over de gruwel die ze er moest doorstaan. In het bijzonder over hoe ze op haar achtste maandenlang werd misbruikt door een priester. En van niemand hulp kreeg. Integendeel.

“Je moet een soldaat van God zijn. Een flinke kleine soldaat.” Dat is wat de priester volgens Tolmie-McGrane – die intussen in Noorwegen woont – tegen haar zei toen het misbruik aan de gang was. Ze was in 1968 aangekomen in de instelling van de Dochters van Liefde, toen ze amper zes was. Haar eerste levensjaren waren gekenmerkt door huiselijk geweld, maar in plaats van bescherming en veiligheid vond ze bij de zusters nog meer misbruik.

In haar eerste nacht kreeg ze al een pak slaag toen ze gillend wakker was geworden uit een nachtmerrie. Ze moest ook onder een ijskoude douche gaan staan omdat ze in bed had geplast. De aframmelingen zouden een vaste waarde worden en ze werden vaak door de zusters uitgevoerd met zware kruisen. Kinderen werden vernederd en moesten oneetbaar voedsel naar binnen werken, volgens de vrouw. Wie overgaf, moest het braaksel weer opeten en daarna zijn mond uitwassen met zeep. (lees hieronder verder)

Ze was ongeveer twee jaar op Smyllum Park, toen de priester achter haar aankwam. Ze moest de kerkbanken afstoffen voor de mis en de geestelijke verscheen steeds vroeger in de kerk. Hij beval haar om op zijn schoot te zitten en later moest ze ook seksuele handelingen bij hem uitvoeren.

Het was tijdens een van die handelingen dat er op een dag een zuster binnenkwam. “Ik hoopte dat ze me zou redden en dat ze de priester een uitbrander zou geven, maar ze keerde haar woede tegen mij. Ze gilde dat ik een ‘hoer’ was en trok me aan mijn linkerarm uit zijn schoot. Vervolgens kwakte ze me met zo’n kracht tegen de muur dat ik mijn arm brak”, getuigt Tolmie-McGrane. “’Maak ver***** dat je weg bent’, riep ze me toe. Een andere zuster waarschuwde me dat ik niets mocht zeggen, anders zou ze ook mijn andere arm breken. ‘Je liegt om een man van God te beschermen, dat is niet erg’, klonk het.” (lees hieronder verder)

RV Het weeshuis werd in de jaren tachtig gesloten.

Ondanks de horror haalde ze goede punten op school. “Maar ik moest studeren in de toiletten nadat iedereen was gaan slapen en als ik hoge punten haalde, deden de zusters smalend. Twee keer sprak ze politiemannen aan die het weeshuis bezochten om te vertellen over de mishandelingen, maar twee keer werd ze weer meegenomen naar binnen en kreeg ze daarna een ferm pak slaag van een zuster.

Toen ze 13 jaar was, vluchtte ze voor een zuster die haar borsten platdrukte en “altijd probeerde om aan mijn lichaam te zitten”. “Ik vertelde over het misbruik aan enkele priesters tijdens de biecht, maar zij zeiden alleen dat ik voor hen moest bidden”, getuigt ze. (lees hieronder verder)

Na haar middelbare school kon ze eindelijk weg. Ze ging studeren aan de universiteit van Glasgow en haalde een diploma psychologie. Ze verhuisde naar Noorwegen, maar draagt volgens haar getuigenis nog altijd de littekens van wat haar als kind overkwam. “Ik heb nog altijd een litteken op mijn gezicht en een gebroken tand van toen ik eens tegen een muur werd gesmeten. Ik heb gebroken vingers gehad en een gebroken staartbeentje. Om nog maar van de psychische littekens te zwijgen.”

Door te getuigen en dat ook publiek te doen in plaats van anoniem, wil ze iets in beweging zetten. “Ik hoop dat de Katholieke Kerk de schuldigen opspoort en uit hun functie ontzet. Een kind zou altijd moeten worden geloofd”, zegt ze nog. “Ik had geen enkele reden om erover te liegen.”

Het weeshuis in kwestie werd in de jaren 80 gesloten. Het onderzoek van het gerecht gaat intussen door.