“Zuid-Korea op kritiek punt om tweede uitbraak te vermijden” LH

14 mei 2020

15u51

Bron: Belga 0 Zuid-Koreaanse ambtenaren waarschuwen vandaag dat het land een kritiek punt heeft bereikt wat betreft een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Het aantal gevallen steeg in het land zeer onlangs opnieuw: een groot deel van de nieuwe besmettingen is terug te voeren op een bar in het uitgaansdistrict van Seoel.

Ambtenaren waarschuwden er donderdag opnieuw voor dat de situatie zou kunnen leiden tot een vergelijkbare stijging van het aantal besmettingen als in februari. "Het is nu een zeer kritiek moment voor ons", zei Kwon Joon Wook van het hoofdkantoor van Central Disaster and Safety Countermeasures.

Het aantal infecties dat terug te voeren is op het Itaewon-district van Seoel, bekend om zijn nachtleven, bars, clubs en restaurants, steeg donderdag tot 136.



In het hele land werden woensdag in totaal 29 nieuwe infecties geregistreerd, waarvan er 20 verband hielden met de Itaewon-uitbraak. Ongeveer 35.000 mensen die naar clubs gingen of in contact stonden met mensen die er zijn geweest, zijn intussen getest.

De uitbraak begon nadat een jongeman positief testte na een bezoek aan minstens vijf nachtclubs en bars in Itaewon in de nacht van 2 mei. Iedereen die tussen 24 april en 6 mei in het gebied was, werd aangespoord om zich te laten testen.

Zuid-Korea was er grotendeels in geslaagd de uitbraak van het coronavirus onder controle te houden na een piek eind februari, waarin het meer dan 900 gevallen per dag registreerde.

Sinds half april meldt het land dagelijks minder dan vijftien nieuwe infecties. Tot nu toe bedraagt het totale aantal Zuid-Koreaanse gevallen iets minder dan 11.000, met 260 virusgerelateerde sterfgevallen.

Lees ook: ‘The good’, ‘the bad’ of ‘the ugly’: welk scenario volgt een tweede coronapiek? (+)