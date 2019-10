"Zou je geen ceintuur dragen over die hangbuik?": Amerikaanse weervrouw geeft criticaster lik op stuk Sven Van Malderen

18 oktober 2019

17u58

Bron: Daily Mail 0 “Bekijk je je eigen weerpraatjes wel eens? Een ceintuur voor die hangbuik zou geen overbodige luxe zijn. Het is niet de eerste keer dat me dat opvalt. Of probeer anders een passend topje om die bult aan je buik te bedekken.” Tracy Hinson moest even slikken toen ze deze vernietigende commentaar op haar bord geserveerd kreeg. De weervrouw van een lokale tv-zender in St. Louis (Missouri) gaf haar belaagster echter op gepaste wijze lik op stuk.

Hinson pakte uit met een foto waarop te zien is hoe ze een bord pasta verorbert. Ze droeg daarbij dezelfde rode jurk die haar de kritiek opgeleverd had. “Liefste Mary... Ja, ik bekijk mijn eigen uitzendingen”, schreef ze erbij. “En nee, ik ga me niet dichtsnoeren met een riem omdat jij toevallig een probleem hebt met mijn buik. Ik eet veel te graag pasta, brood en kaas om me zorgen te maken over mijn gewicht. Ik hou van mijn lichaam en dat is het enige wat echt telt. Stop met fatshamen.”

Dear Mary, yes I do watch my air checks. NO I will not be strapping myself into a girdle because you don’t like my belly. I like pasta, bread and cheese too much to obsess over my weight. I like my body and that’s all that really matters. ❤️ Tracy #nomorefatshaming pic.twitter.com/awQ0Rh7qMd Tracy Hinson(@ tvalwx) link

De tweet werd met meer dan 24.500 ‘likes’ een denderend succes. De lofbetuigingen aan haar adres stroomden binnen. “Laat me naar haar huis gaan en vertellen hoe onwaarschijnlijk perfect ze is”, schreef een zekere Bob. Of nog: “Liefste Tracy, ik ken je niet en ik heb je nog nooit op tv gezien. Maar ik hoop dat je meent wat je zegt en niets zult veranderen. In mijn ogen ben je heel mooi. Wees jezelf.” Eén vrouw beloofde dan weer spaghetti met boter te maken, “ter ere van Mary”.

Collega-weerman Gary Frank wijst erop dat zulke boodschappen bijzonder schadelijke gevolgen kunnen hebben. “Dit is lang niet de enige opmerking die ze in dat genre kreeg. En meestal komen ze van vrouwen. Maar onthou goed: die persoon is altijd iemands verloofde, dochter, zus of moeder.”

She did not just get one of these comments...but several of them...mostly from women! Just remember, your comment goes to someone’s fiancé, daughter, sister, mother etc every time you say something. We see them all! And yes...we will both eat Mac and cheese and pumpkin 🤷‍♂️🤷‍♂️ https://t.co/nEgwBRkP7Z Garry Frank(@ GFrankTV) link

Het laatste woord is voor Hinson zelf. “Ik heb er vertrouwen in dat toekomstige generaties een positief lichaamsbeeld zullen omarmen en pesterijen een halt zullen toeroepen. Op welke leeftijd dan ook”, besluit ze.

I am so optimistic that future generations will value a positive body image and curb bullying across all age groups 💞 #NoMoreBullies #WeCanDoThishttps://t.co/boDwzBzsxV Tracy Hinson(@ tvalwx) link