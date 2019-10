“Zoon van Nederlands ‘spookgezin’ beweert tot twee keer toe in Canada geweest te zijn” KVDS

Bron: De Telegraaf 0 De jongeman die de Nederlandse politie vorige week op het spoor bracht van een gezin dat al negen jaar ondergedoken zou leven in een afgelegen boerderij in Ruinerwold, zou wel eens minder geïsoleerd kunnen geweest zijn als hij aanvankelijk zei. Althans, als speurders zijn Facebookpagina mogen geloven. Daarop beweerde hij de jongste jaren tot twee keer toe dat hij in Canada was. Later verwijderde hij die berichten, volgens de Nederlandse krant De Telegraaf.

Een van de berichten zou dateren van eind november 2015. Hij zou toen geschreven hebben dat hij op de boerderij van zijn tante in Toronto was geweest. In mei en juni van dit jaar was hij daar - naar wat hij zelf schreef - opnieuw, zo meldt De Telegraaf.

Ook tegen een salesmanager uit de Nederlandse stad Almere zou de jongeman – via LinkedIn – gezegd hebben dat hij al in het buitenland was geweest.





Het is niet duidelijk of de beweringen van de jongeman ook effectief kloppen. Hij kan ze gewoon gepost hebben, terwijl hij daar eigenlijk niet was. Het is ook nog niet duidelijk of hij überhaupt wel een paspoort had, want de politie verklaarde eerder dat geen van de kinderen in de boerderij ingeschreven was in het Nederlandse rijksregister.

De vader (67) van de jongeman en een Oostenrijkse klusjesman (58) die de boerderij huurde waar het gezin met zes – intussen meerderjarige – kinderen verbleef, zitten momenteel nog altijd in de cel op beschuldiging van wederrechtelijke vrijheidsberoving en witwassen.