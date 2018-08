“Zoon Osama bin Laden getrouwd met dochter vliegtuigkaper 9/11” KVDS

Bron: The Guardian 25 De zoon van terrorist Osama bin Laden zou getrouwd zijn met de dochter van Mohammed Atta, een van de vliegtuigkapers bij de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington DC. Dat hebben de halfbroers van Osama bin Laden verteld tijdens een exclusief interview dat ze samen met hun moeder Alia Ghanem gaven aan de Britse krant The Guardian

Volgens Ahmad en Hassan al-Attas – die dezelfde moeder hebben als Osama bin Laden maar een andere vader – zou hun neef Hamza bin Laden een belangrijke functie bekleden bij Al Qaeda, de terroristische organisatie die zijn vader twee decennia lang leidde. En hij zou gezworen hebben om wraak te nemen voor diens dood zeven jaar geleden.

Getrouwd

“We hebben gehoord dat hij getrouwd is met de dochter van Mohammed Atta”, vertelde Ahmad al-Attas tijdens het interview, terwijl hij ook beklemtoonde dat ze geen persoonlijk contact hebben. “We weten niet zeker waar hij is, maar we denken in Afghanistan.”





Hamza is de zoon van bin Laden en één van zijn drie vrouwen die nu nog in leven zijn, Khairiah Sabar. Ze was bij de terroristenleider toen Amerikaanse troepen het gebouw in Pakistan binnenvielen waar hij verbleef en hem uitschakelden. Sindsdien riep Hamza zijn volgers op om aanslagen te plegen tegen Washington, Parijs, Londen en Tel Aviv.

Westerse inlichtingendiensten houden hem de jongste twee jaar steeds meer in de gaten. Sinds januari vorig jaar hebben de Verenigde Staten hem bestempeld als een internationaal terrorist. Dat betekent dat zijn middelen geblokkeerd kunnen worden en dat iedereen die contact met hem heeft, aangehouden kan worden.

Nalatenschap

Het huwelijk met de dochter van de Egyptische terrorist Atta kan er volgens The Guardian op wijzen dat Al Qaeda nog altijd is opgebouwd rond de nalatenschap van bin Laden. Brieven die gevonden werden na de dood van bin Laden suggereren dat Osama bin Laden in Hamza zijn opvolger zag en hem aan het klaarstomen was voor die positie.