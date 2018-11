“Zoon, ik hou zoveel van jou”: dit zijn de slachtoffers van de schietpartij in Californië ADN

09 november 2018

13u49 0 Stilletjesaan wordt duidelijk wie de twaalf slachtoffers zijn van het bloedbad in het Californische Thousand Oaks. Daar opende een 28-jarige ex-marinier het vuur in een bar, voor hij zichzelf van het leven beroofde. De slachtoffers zijn vooral jong. Veel te jong. Een overzicht.

Cody Coffman (22)

De 22-jarige Cody Coffman was bijna elke woensdagavond in de bewuste ‘Borderline Bar and Grill’ te vinden. Hij hield dan ook enorm van country. Zijn vader bevestigde gisteren dat zijn zoon is omgekomen bij de schietpartij. Cody was de oudste van vier zonen, zijn allereerste zusje is nog onderweg. “Hij was de grote broer die mijn kinderen nodig hebben”, vertelde Jason Coffman in tranen aan Amerikaanse media. “Hij was zo enthousiast om voor het eerst een zusje te hebben. Nu zal zij hem nooit kennen.” Cody was een jeugdbasketbalcoach en zou binnenkort in het leger gaan. “Alleen hij en ik weten hoeveel ik van hem hou… hoeveel ik hem zal missen”, sprak de papa met veel moeite en met zijn hand op het hart. “Oh zoon, ik hou zoveel van jou.”

Alaina Housley (18)

Tamera Mowry-Housley (actrice van ‘Sister, Sister’, red.) en haar man Adam Housley bevestigen dat hun 18-jarige nichtje Alaina overleden is bij de dodelijke raid. De studente Engels was eerst een hele tijd vermist. Toen kwam het tragische nieuws. “Ze had nog een heel leven voor zich”, klinkt het in een statement van de actrice. “Onze harten zijn gebroken.” Later kwam er ook een bericht van de ouders van Alaina. “Ze was alles wat we konden wensen van een kind”, schrijven ze. “Ze was lief, slim, mooi en respectvol. Woorden kunnen niet beschrijven hoe we ons voelen nu we onze dochter kwijt zijn.”

Alaina Housely we are praying. We love u! If you know anything or any information please let us know. We love you! #borderline 312.3k Likes, 11.4k Comments - @tiamowry on Instagram: "Alaina Housely we are praying. We love u! If you know anything or any information please let us..."

Telemachus Orfanos (27)

Ex-militair Telemachus Orfanus overleefde vorig jaar de massaschietpartij op een concert in Las Vegas, waar 58 mensen het leven lieten. In Thousand Oaks had hij minder geluk. “Hij overleefde Las Vegas en nu… Hoe ironisch”, klinkt het bij zijn vader Marc. Zijn moeder Susan is woedend. “Ik wil geen gebeden, ik wil geen gedachten. Ik wil een strenger wapenbeleid! En ik hoop echt dat ik niet nog meer gebeden moet slikken. Geen. Wapens. Meer!”, sprak ze ontredderd voor de camera’s van ABC News.

Justin Meek (23)

De nog maar net afgestudeerde Justin Meek (23) zou verschillende levens gered hebben, voor hij zelf dodelijk werd getroffen. Getuigen zeggen onder meer dat hij voor zijn zus en anderen sprong om als menselijk schild te dienen. Justin was een fervente zanger en muzikant en wilde bij de kustwacht gaan werken. “Hij was moedig in alles wat hij deed”, zegt zijn vriendin Lala Lyman. “Hij is een held. We zijn echt iemand geweldig verloren.”

Noel Sparks (21)

De 21-jarige Noel Sparks was een danseres en artieste en studeerde nog. “Ze was altijd vol vreugde”, vertelt een jeugdvriendin in een post op Facebook. “Ik wou dat ik nog meer tijd met haar had doorgebracht voor dit drama.”

Blake Dingman (21)

Blake Dingman (21) was samen met zijn makker Jake Dunham (21) iets gaan drinken in de bar. Zijn groottante vertelt aan Pasadena Star-News dat hij een “leuke, lieve en energieke” neef was. Uit zijn Facebookpagina blijkt dat hij grote fan was van motorsporten.

Jake Dunham (21)

Ook zijn vriend Jake (21) kwam om. Over hem is nog niet veel informatie bekend. Zijn vader vertelde eerder aan NBC Los Angeles dat hij Jake maar niet kon bereiken na de berichten over de fatale schietpartij. “Het blijft gewoon bellen”, zei papa Ken. “En hij neemt altijd zijn telefoon op.” Ook Jake hield van motorsporten.

Sean Adler (48)

Sean Adler was een getrouwde papa van twee die in de bar als buitenwipper werkte om wat extra geld te verdienen, laat zijn zus weten aan NBC Los Angeles. Hij opende onlangs nog een koffiezaakje en is ook worstelcoach. “Uit wat ik hoor zou hij de schutter hebben proberen te ontwapenen”, zegt zus Valerie. “Dat is typisch hem. Hij was een beschermer, hij zorgde voor mensen. Ik begrijp het niet. Ik begrijp de wereld niet.”

Kristina Morisette (20)

De 20-jarige Kristina Morisette werkte ook in de bar. Ze zou aan de kassa aan de ingang hebben gezeten en was dus een van de eerste slachtoffers. “Ze was ons receptiemeisje, met altijd de meest stralende glimlach op haar gezicht”, zegt een collega. “Ze stond bekend om haar positiviteit en had een geweldige persoonlijkheid.”

Mark Meza (20)

Ook fotografiestudent Mark Meza (20) stierf. Volgens KEYT-TV zou hij over twee weken 21 jaar worden.

Relatives tonight identified the 11th civilian gunned down Wednesday in Thousand Oaks as Mark Meza, from Santa Barbara and living in Carpinteria. His Facebook page says he worked at Sandpiper Lodge. #BorderlineBar #ThousandOaks #SantaBarbara #Carpinteria pic.twitter.com/2cb4kK6SvK S.B. News-Press(@ sbnpnews) link

Dan Manrique (33)

Dan Manrique (33) was net zoals zijn moordenaar een ex-marinier. Dan diende onder meer in Afghanistan. Sinds 2014 werkte hij bij een organisatie die zich inzet voor veteranen met mentale problemen. “Zijn leven was gewijd aan het dienen van anderen”, zegt directeur John Pinter van ‘Team Red White & Blue’. Volgens bronnen zou Dan op de parking hebben gestaan toen er schoten klonken en liep hij naar binnen om te helpen.

We are heartbroken to confirm that Dan Manrique, Pacific Regional PM and Marine Corps veteran, was one of the victims of the Borderline shooting. We are aware that other members of our Team RWB family were directly impacted by the events. We will provide updates as we learn more. pic.twitter.com/lXVQWVx6NV Team RWB(@ TeamRWB) link

Ron Helus (54)

Ook de adjunct van de lokale sheriff, Ron Helus (54), die meer dan 29 jaar bij de lokale politie werkte, overleefde de aanval niet. Ron was amper een jaar van zijn pensioen verwijderd. Toen hij na een noodoproep bij de bar arriveerde, hoorde hij schoten. De politieman twijfelde geen seconde en besliste onmiddellijk naar binnen te gaan. De schutter raakte hem verschillende keren. “Ron stierf als een held. Dat heb ik ook aan zijn vrouw en zijn zoon verteld”, zei zijn collega en goede vriend Geoff Dean aan NBC News.