"Zonder Franse excuses geen ontmoeting tussen Conte en Macron"

13 juni 2018

09u38

Bron: ANP, AFP 13 "Zonder officiële excuses" van Frankrijk is het beter dat de ontmoeting van aanstaande vrijdag tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giuseppe Conte afgeblazen wordt. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, tevens leider van de rechtspopulistische Lega, gezegd. Italië wil ook dat Frankrijk haar engagementen over het aantal op te vangen vluchtelingen nakomt. P arijs blijft intussen "toegewijd aan de dialoog en de samenwerking" met Italië

Uitspraken van de Franse regeringswoordvoerder hadden gisteren voor zure oprispingen in Italië gezorgd. Die had het over "een mate van cynisme en gebrek aan verantwoordelijkheid" van de Italiaanse regering, omdat die het ngo-schip Aquarius met honderden uitgeputte vluchtelingen aan boord geen toegang wilde verlenen tot één van zijn havens. Italië weigerde eerder het vaartuig met honderden vluchtelingen aan boord te laten aanleggen.

"Geen hypocriete lessen te krijgen"

De Italiaanse premier Giuseppe Conte reageerde daar gisteren al boos op. Hij stelde dat Italië "geen hypocriete lessen te krijgen had van landen die verkozen hebben hun hoofd te keren" als het op migratie aankomt. Vandaag kondigden de Italianen ook aan de Franse ambassadeur op het matje te roepen.

De meer dan zeshonderd vluchtelingen zijn onderweg naar Spanje. Zo'n vierhonderd opvarenden stapten over op twee Italiaanse schepen, die vervolgens samen met de Aquarius koers zetten naar Valencia.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft intussen laten weten dat Parijs "toegewijd" blijft "aan de dialoog en de samenwerking" met Italië in het beheren van de Europese vluchtelingencrisis. "We zijn ons perfect bewust van het gewicht dat de migratiedruk op Italië legt en de inspanningen die het land levert", aldus een woordvoerder in een mededeling. "Geen enkele uitspraak van Franse autoriteiten heeft dat in twijfel getrokken."

"Signaal van generositeit"

In de Italiaanse Senaat herinnerde minister van Binnenlandse Zaken Salvini er nog aan dat Frankrijk zich ertoe had geëngageerd 9.816 migranten die de laatste jaren in Italië zijn aangekomen, op te nemen, maar dat Parijs er slechts 640 heeft onthaald. Hij nodigde het Franse staatshoofd aldus uit "woorden in daden om te zetten en een signaal van generositeit te geven" door migranten te onthalen.

De minister zei tevens dat Frankrijk van begin dit jaar tot einde mei 10.249 migranten, die de grens waren overgestoken, naar Italië heeft teruggestuurd.