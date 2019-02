‘Zombieherten’ verspreiden zich snel over VS, en ook mensen kunnen besmet raken avh

18 februari 2019

15u53

Bron: CBS News, NBC News 4 Een dodelijke infectieziekte bij herten en elanden verspreidt zich in sneltempo over de Verenigde Staten. Chronic Wasting Disease (CWD) tast de hersenen en zenuwstelsel van de dieren aan, waardoor ze agressief en verward worden, een beetje zoals zombies. Experts waarschuwen intussen ook voor mogelijke infecties bij mensen.

Sinds het begin van 2019 zijn al in 24 Amerikaanse staten en twee Canadese provincies zombieherten gesignaleerd en het is slechts een kwestie van tijd voor de ziekte zich nog verder verspreidt. Recente onderzoeken hebben bovendien uitgewezen dat de ziekte zich ook op mensen kan voortzetten.

Chronic Wasting Disease (CWD) is een infectieziekte die de hersenen en het centrale zenuwstelsel van herten en elanden aantast. Geïnfecteerde dieren vallen eerst snel en veel af, waarna ze verward en heel agressief worden en uiteindelijk sterven.

Gevaar voor mensen

Wetenschapper Michael Osterhold onderzoekt infectieziektes aan de universiteit van Minnesota en waarschuwt voor besmettingen bij mensen. “Mogelijk krijgen we de komende jaren te maken met besmettingen bij mensen door de consumptie van geïnfecteerd vlees”, zegt Osterhold. “Het is mogelijk dat het niet bij geïsoleerde gevallen zal blijven en dat veel mensen besmet raken.”

Osterhold vergelijkt CWD met de dollekoeienziekte (BSE) die in de jaren 80 en 90 het Verenigd Koninkrijk teisterde. Ook die ziekte zette zich via besmet vlees over op mensen, zo’n 150 mensen stierven er uiteindelijk aan.

In de VS worden jaarlijks zo’n 15.000 besmette dieren opgegeten en dat aantal zal elk jaar met 20 procent stijgen, zegt Osterhold. Voorlopig zijn nog geen gevallen van besmetting bij mensen bekend en de kans dat iemand besmet raakt door geïnfecteerd vlees, is voorlopig moeilijk te bepalen. “Ik vergelijk het met een gokje aan de genetische roulettetafel”, zegt Osterhold.