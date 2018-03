"Zogezegd zwanger op 1 april? Echt niet grappig": Kayla vertelt hoe diep een miskraam er bij haar inhakte Sven Van Malderen

31 maart 2018

16u42

Bron: Lovewhatmatters.com 0 Je vriendenkring wijsmaken dat je zwanger bent? Het blijft een klassieker in het genre op 1 april. Een moeder uit Alabama benadrukt nu dat zo'n 'geintje' allesbehalve grappig is. Wie al ooit een miskraam meemaakte, krijgt een extra slag in het gezicht.

Kayla Lee Welsh schreef haar boodschap vorig jaar naast een foto van haar betraande gezicht. De vele zwangerschapstests laten aan duidelijkheid alvast niets te wensen over. "Zo ziet iemand eruit na een miskraam. Nu overtuigd dat jullie aprilgrap niet leuk is?", klinkt het.

"Een week geleden begon ik een vermoeden te krijgen. Ik overtuigde mezelf dat er niets aan de hand zou zijn, bij mijn zoon Keegan was dat rampscenario immers ook door mijn hoofd geschoten. Maar helaas, deze keer klopte mijn voorgevoel."

"Alleen met mijn gedachten"

"Ik probeer om niet te gaan slapen. Van zodra ik in bed lig, ben ik immers alleen met mijn gedachten. Het enige wat ik nu nog doe, is wenen. Mijn ogen zijn zo opgezwollen en donker dat het lijkt alsof niet enkel mijn hart gebroken is. Ik huil zo hard dat ik geen gevoel meer overhoud."

"Iemand zo hard missen die je zelfs nooit gezien hebt: het is een pijn die niet te omschrijven valt. Net om die reden is het rouwproces ook niet vanzelfsprekend. Dus denk alstublieft twee keer na vooraleer je nog eens die aprilgrap uithaalt. Wat voor jou even grappig lijkt, kan het hart van iemand anders voor eeuwig breken."

"Vrede genomen met situatie"

Het bericht werd meer dan honderdduizend keer gedeeld, een bewijs dat de vrouw een gevoelige snaar raakte. Daarom herhaalt ze haar boodschap dit jaar en blikt ze ook nog een keer terug op die vreselijke periode. "Ik heb vrede genomen met de situatie", klinkt het nu.

"Ik stond een nieuwe wagen uit te kiezen voor mijn moeder toen het noodlot toesloeg. Ik ging naar het toilet en zag plots bloed. Mijn geluksgevoel smolt als sneeuw voor de zon, mijn hart brak in duizend stukjes."

"Diep vanbinnen voelde ik het"

"Ik probeerde mezelf ervan te overtuigen dat alles wel goed zou komen. Tijdens de zwangerschap van Keegan heb ik ook maandenlang bloedverlies geleden. Dit moest en zou dezelfde afloop kennen. Maar diep vanbinnen voelde ik dat mijn baby niet oké was."

"Ik herinner me nog elk vreselijk detail van die dag: hoe ik mijn frustratie wilde uitschreeuwen, zo snel mogelijk naar huis wilde en constant bleef bidden. 'Alstublieft, pak mijn baby niet af'. Maar dat gebeurde toch."

"Plots snapte ik het"

"Een maand later liet ik een kleine operatie uitvoeren, iets wat nooit gebeurd zou zijn als ik nog in verwachting was. Plots bleek er echter veel meer aan de hand. Als ik niet snel onder het mes ging, zou mijn gezondheid er zwaar onder lijden. Volgens de dokter zou die zwangerschap zelfs sowieso slecht afgelopen zijn."

"Ik was in een zware depressie gesukkeld, maar plots snapte ik waarom God mijn baby afgenomen had. Langzaamaan kon ik aan mijn herstel beginnen werken. Ik heb er intussen vrede mee genomen, maar de pijn is nooit verdwenen."

"Blijf niet zwijgen"

Inmiddels is Kayla opnieuw zwanger. "Ik ben 32 weken ver, maar elke dag opnieuw heb ik schrik. Telkens wanneer ik naar het toilet ga, vrees ik bloed aan te treffen. Omdat er nooit over gepraat wordt, snappen mensen niet hoe diep zo'n miskraam er kan inhakken. Je kan hier niet van genezen, de pijn gaat nooit meer weg. Tegenover mijn omgeving liet ik uitschijnen dat ik alles onder controle had, maar mijn ware gevoelens hield ik voor mezelf. Ik begon mezelf te haten omdat die emoties mijn hele leven bepaalden."

"Als ik één goede raad mag geven: blijf niet zwijgen. Rouw niet alleen. Praat met iemand. Ja, zelfs ik ben beschikbaar. De pijn verdwijnt niet, maar je zal je wel weer beter beginnen voelen. Beloofd."

"Je staat er niet alleen voor"

De kwestie ligt extra gevoelig omdat Kayla bijna nooit een kindje had kunnen krijgen. "Toen ik acht jaar was, stonden ze op het punt mijn eierstokken weg te nemen. De kans was bijzonder klein dat ik ooit nog zwanger zou kunnen raken."

"Ik besloot om het thema in de openbaarheid te brengen omdat ik weet dat heel veel vrouwen zich in die situatie eenzaam voelen. Hopelijk kan ik hen duidelijk maken dat ze er in die donkere periode toch niet alleen voorstaan."