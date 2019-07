Exclusief voor abonnees “Zoek daar waar de engel wijst”: de verdwijning van Emanuela (15) leest als een thriller van Dan Brown Fien Tondeleir

11 juli 2019

17u25 0 Als Dan Brown een nieuw boek zou willen schrijven, zou hij die ‘Het Orlandi Onderzoek’ kunnen noemen. De meest mysterieuze verdwijningszaak van Italië, die van de 15-jarige Emanuela Orlandi, leest als een thriller. Vandaag nog werd naar haar gezocht in twee prinselijke graven naast de Sint-Pietersbasiliek. Opnieuw zonder succes. En dus blijven de wildste geruchten de ronde doen. Niet in het minst omdat het Vaticaan al sinds haar vermissing in 1983 een hoofdrol speelt.

In oktober vorig jaar gaf het Vaticaan groen licht voor een DNA-onderzoek op menselijke resten die tijdens renovatiewerken gevonden werden in het hoofdgebouw van de Vaticaanse ambassade in Rome. De Italiaanse autoriteiten wilden met zekerheid weten of de gevonden botten konden toebehoren aan Emanuela Orlandi, maar de analyses stelden teleur. De resten dateerden van voor 1964, terwijl Emanuela pas verdween in 1983. Bovendien bleken de beenderen van een man te zijn.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis