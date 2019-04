“Zo ziet een held eruit”: Tiernan (10) voorkomt dat 18-jarig meisje door drie mannen busje wordt ingesleurd IB

11 april 2019

07u05

Bron: Derry Journal, Reuters, Facebook 0 Een jongen van tien jaar oud heeft voorkomen dat een achttienjarig meisje ontvoerd werd in de straten van het Noord-Ierse Bogside in Derry. Toen de jongen zag hoe drie mannen een jong meisje in een busje probeerden te trekken, begon hij hard te roepen, waarna de mannen afdropen. Dat melden Noord-Ierse media.

De jongen bleef bij het meisje tot ze in veiligheid waas. Toen hij thuis aan zijn moeder vertelde wat er gebeurd was, besloot die de politie te bellen over poging tot ontvoering. De politie van Derry prees de jongen op Facebook om zijn “heroïsche en moedige daad”.

Eremedaille

“Mensen, dit is Tiernan McCready. Dit is hoe een held eruitziet”, schreef de politie, die de jongen een eremedaille gegeven heeft. “Vorige week zag Tiernan hoe drie mannen in Bogside een 18-jarig meisje grepen en in hun bus probeerden te duwen. De meeste volwassenen zouden verstijfd van schrik blijven staan en pas te laat in actie schieten. Tiernan reageerde daarentegen meteen en schreeuwde naar de mannen, waarna hij het meisje wegleidde.”

Slechte pers onterecht

“Daarna vertelde hij alles aan zijn moeder, die de politie belde. Laat dit tot je doordringen. Dit had het begin kunnen zijn van een vreselijke misdaad. Dat kind had mijn kind, mijn zus, jouw kind, jouw familielid kunnen zijn. Tiernan heeft een medaille gekregen en een aantal maltesers (snoepjes, red.) maar dat komt nog niet in de buurt van wat wij als gemeenschap de jongen schuldig zijn. Onze kinderen hebben helaas vaak een ‘slechte pers’, maar de meeste van hen zijn moedig en hebben een groot hart, net zoals Tiernan.”

De boodschap werd op veel lof onthaald en via sociale media werd Tiernan uitgebreid bedankt. “Niet alle helden dragen capes. Zo’n moedige held. Zijn familie moet wel erg trots op hem zijn, want heel Derry is hem dankbaar”, schreef iemand.