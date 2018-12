“Zo blijf ik wakker”: Filipijnse leider Duterte, bekend om zijn meedogenloze War on Drugs, ‘grapt’ over eigen drugsgebruik Redactie

03 december 2018

15u07

Bron: AD.nl 0 De Filipijnse president Rodrigo Duterte, wiens controversiële oorlog tegen drugs duizenden levens heeft geëist, heeft vandaag gezegd dat hij marihuana gebruikt om wakker te blijven tijdens lange regionale topbijeenkomsten. Later deed hij zijn beweringen af als een grap.

Duterte maakte de opmerking vandaag tijdens een prijsuitreiking. Hij sprak daar over het bijwonen van een recente topbijeenkomst in Singapore van de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen en hoe slopend de dagschema's van dergelijke bijeenkomsten zijn.

De 73-jarige Duterte liet zich vervolgens ontvallen dat hij marihuana gebruikte om zichzelf wakker te houden tijdens de ASEAN-bijeenkomst en om te gaan met het hectische schema. Later vertelde hij de verslaggevers dat hij een grapje maakte. Duterte staat bekend om het maken van onverwachte opmerkingen en ‘grappen’ voor de vuist weg.



De Filipijnse politie zegt dat in totaal al meer dan 4.800 verdachten zijn gedood tijdens de War on Drugs, die begon in juli 2016 en die mensenrechtengroepen hebben aangemerkt als buitengerechtelijke executies.