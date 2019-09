“Zitten ze opgesloten?”: noodoproep onthult gruwelijke manier waarop minstens 25 duikers stierven op schip voor kust Californië KVDS

03 september 2019

12u44

Bron: Belga, CNN, New York Times, Los Angeles Times 8 Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over wat er zich nu precies heeft afgespeeld op het schip Conception, dat maandag verging voor de kust van de Amerikaanse staat Californië. De plezierboot ging in de nacht van zondag op maandag in vlammen op en dat kostte het leven aan zeker 25 amateurduikers. De Amerikaanse nieuwszender CNN kon de hand leggen op een opname van de noodoproep die de kapitein van de Conception nog uitstuurde. En die onthult iets over hoe het plezierreisje van drie dagen ontaardde in een ware nachtmerrie.

25 lichamen zijn er volgens de Amerikaanse kustwacht intussen gevonden voor de kust van het eiland Santa Cruz, op 145 kilometer ten noordwesten van de stad Los Angeles. 20 van de stoffelijke overschotten werden al geborgen, 5 andere nog niet. Zij bevinden zich op de bodem van de oceaan vlakbij de - intussen gezonken - boot en konden door de onveilige omstandigheden onder het schip nog niet uit het water worden gehaald. “Het schip drijft ondersteboven en het is relatief ondiep op de plaats waar het gestrand is. Het terugtrekkende water doet het schip bewegen”, verklaarde de sheriff van Santa Barbara County Bill Brown.





9 van de opvarenden zijn nog vermist. 5 crewleden konden gered worden.

Duikexcursie

De Conception was zaterdag uitgevaren en zou maandag terugkeren naar de haven. Aan boord waren 33 passagiers en 6 bemanningsleden, op een driedaagse duikexcursie. Het was maandag Labour Day in de Verenigde Staten (een feestdag) en daar hadden ze gebruik van gemaakt.





In de laatste nacht liep het echter fout. Er ontstond om een nog onbekende oorzaak brand aan boord van de ruim 22 meter lange plezierboot en die verspreidde zich razendsnel.





De kapitein van de Conception slaagde er om 3.15 uur nog in om een noodoproep uit te sturen. Op een opname daarvan is hij zelf niet te horen, maar wel wat de hulpdiensten tegen hem zeiden. En dat onthult iets over de gruwelijke wijze waarop de slachtoffers aan hun einde kwamen. (lees hieronder verder)

“En er zijn 33 mensen aan boord van het vaartuig dat in brand staat?”, kan je de dispatcher van de noodcentrale horen vragen volgens CNN. “Ze kunnen er niet af? Roger, zitten ze opgesloten in de boot? Roger, kan je de boot weer opgaan en hem losmaken? De deur losmaken zodat ze eraf kunnen? Roger, heb je niets van materiaal om de brand te bestrijden? Geen brandblusapparaat of iets anders?”

Ontsnappen

Iets later in het gesprek hoor je de dispatcher vragen: “Zijn alle crewleden van de boot gesprongen? Roger, staat het vaartuig helemaal in lichterlaaie nu? Roger, en is er geen luik aan boord waardoor iemand van de passagiers kan ontsnappen?” (lees hieronder verder)

De 5 leden van de crew die tijdig overboord konden springen – waaronder de kapitein – bleken nog wakker te zijn toen het drama zich ontvouwde en bevonden zich in de hoofdcabine van het schip. Dat in tegenstelling tot de amateurduikers, die in een aparte cabine lagen te slapen op het benedendek. De vijf konden naar een boot zwemmen, die in de buurt voor anker lag.

Bob en Shirley Hansen werden gewekt door een hevig gebons, zo vertellen ze in de krant The New York Times. Toen ze gingen kijken aan dek van hun The Grape Escape vonden ze de vijf overlevenden, buiten adem, kletsnat en rillend van de kou in hun ondergoed.

Lichterlaaie

In de verte was de brand te zien. Volgens Bob Hansen stond het volledige dek van de boot in lichterlaaie. “Ik kon de vlammen uit de gaten in de zijkant van de boot zien komen”, vertelt hij. “Om de paar tellen klonk een explosie. Op zoiets kan je je niet voorbereiden. Het was gruwelijk.” (lees hieronder verder)

Twee van de overlevers waren lichtgewond. Een van hen leek een gebroken been te hebben en had veel pijn. Twee van de andere crewleden peddelden in een opblaasbare boot terug naar de Conception op zoek naar andere overlevenden, maar ze vonden niemand.

Volgens sheriff Brown hadden de passagiers geen schijn van kans. Op een grondplan van de boot is te zien hoe ze alleen een smalle trap hadden om uit het slaapvertrek te raken, waar zich 13 dubbele en 20 enkele bedden bevonden. “De situatie had niet slechter kunnen zijn”, aldus Brown. “Het schip lag in het midden van de nacht op open zee. Het slaapkwartier was op het onderste dek. En de passagiers waren vermoedelijk diep in slaap toen het vuur uitbrak.” (lees hieronder verder)

Volgens commandant Matthew Kroll van de kustwacht wijzen de verwondingen van de vier geborgen slachtoffers erop dat ze verdronken. Volgens zijn collega Aaron Bemis zouden de passagiers ingesloten geweest zijn door het vuur. “De brand was zo hevig dat we nog altijd niet aan boord kunnen gaan om te zoeken naar andere slachtoffers, ook niet nu het vuur al uit is.”

Brandblussysteem

Volgens kapitein Monica Rochester van de kustwacht zou het schip wel in orde geweest zijn met de veiligheidsvoorschriften. Zo had het een brandblussysteem aan boord in de machinekamer. Het bedrijf dat de boot verhuurde – Truth Aquatics – zou ook een goede reputatie hebben gehad.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet vrijgegeven door de autoriteiten. De zoektocht naar de vermiste passagiers wordt in de nacht van maandag op dinsdag plaatselijke tijd verdergezet. (lees hieronder verder)

Intussen duiken de eerste steunbetuigingen op. De bekende acteur Rob Lowe tweette onder meer dat hij al “verscheidene keren” was meegevaren met de Conception en dat “zijn hart brak” voor de opvarenden. “Voor deze horror zijn geen woorden”, klonk het. “Mijn gedachten en gebeden zijn bij de families.”

My heart breaks for those onboard the Conception. An unspeakable horror on a boat I’ve been on many times. My prayers and thoughts are with the families. Rob Lowe(@ RobLowe) link