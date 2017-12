"Zitten en beurt afwachten", hoort jonge moeder met baby die niet meer ademt in ziekenhuis sam

Bron: Derby Telegraph, The Mirror 355 rv Daveanah Cowie en haar vriend Jamie Brewin poseren met hun kleintjes op Facebook. Een jonge Britse moeder die naar het ziekenhuis snelde met haar baby die niet meer ademde, doet haar beklag over het gedrag van de receptioniste. De werkneemster van het Derby Royal Hospital in het Engelse Derby droeg de mama om te gaan zitten "en haar beurt af te wachten".

Daveanah Cowie uit Alvaston vertelt aan Britse media hoe ze het bevel van de vrouw negeerde en verder het ziekenhuis in liep. Daar kwam ze een dokter tegen die haar zeven weken oude zoontje Tommy-Lee reanimeerde en aan een beademingsmachine legde.

Woede

Tommy-Lee bleek bronchitis te hebben, net als zijn tweelingbroer Arlow-Jack. Ze liggen allebei al sinds 27 november in het ziekenhuis. De 21-jarige mama zegt dat haar baby overleden had kunnen zijn als ze niet snel had gehandeld. Ze is woedend over "het gebrek aan kennis" van het personeel en roept op om hen beter op te leiden.

"Ik bracht Tommy-Lee naar het ziekenhuis omdat het niet goed met hem ging", vertelt Cowie aan de Derby Telegraph. "Toen ik uit mijn wagen stapte, merkte ik dat hij niet ademde. In paniek haastte ik me naar binnen en vroeg ik de receptionist om onmiddellijk te helpen. In plaats van een dokter te zoeken, besloot ze mijn gegevens te noteren en zei ze me te gaan zitten en mijn beurt af te wachten. Ik kon het niet geloven. Mijn baby ademde niet en ik kreeg te horen dat ik moest wachten."

Op het nippertje

"Ik negeerde dat en spoedde me door de deuren, waar ik een vrouwelijke dokter vond die hem reanimeerde. Hij had daarna nog momenten waarop hij ophield met ademen. Hij kreeg kunstmatige beademing en werd verplaatst naar het Queen's Medical Centre in Nottingham."

"Ik kan niet geloven hoe iemand zo onverantwoordelijk kan zijn. Als ik had gewacht kon mijn baby gestorven zijn. Ik vertelde de dokter wat er was gebeurd, en ze zei: 'Ze heeft waarschijnlijk gewoon meer opleiding nodig.' Ik heb geen excuses gekregen en dat is niet oké. Het leven van mijn baby stond op het spel." Beide kindjes zullen wel volledig herstellen.

Onderzoek

Een woordvoerster van Derby Teaching Hospitals reageert: "Onze eerste prioriteit is altijd de veiligheid van de baby's en kinderen die worden binnengebracht in onze spoeddienst voor kinderen. Dankzij de expertise van ons erg bekwame noodteam, kreeg de baby in dit geval de gepaste zorgen."

"We waren bezorgd om te vernemen dat een receptioniste de ernstige aard van deze situatie niet meteen doorhad, aangezien dit hoogst ongewoon is voor ons toegewijde onthaalteam. We zijn onmiddellijk gestart met een onderzoek en we evalueren nu de opleiding die we aan receptiemedewerkers geven van de spoeddienst voor kinderen. We leggen mevrouw Cowie graag de stappen uit die we hebben ondernomen."

Andere baby

