“Zijn penis ziet eruit als een champignon”: Stormy Daniels heeft memoires klaar en daarin vertelt ze echt álles over nacht met Trump KVDS

18 september 2018

17u05

Bron: The Guardian 0 Pornoactrice Stormy Daniels heeft haar memoires geschreven en daarin heeft ze het in detail over de wilde nacht die ze beleefde met Amerikaans president Donald Trump in 2006. De Britse krant The Guardian kon twee weken voor de publicatie de hand leggen op een exemplaar en lichtte een tip van de sluier. En haar verhaal blijkt werkelijk allesonthullend te zijn.

‘Full Disclosure’ verschijnt op 2 oktober en het lijkt erop dat de lezer waar zal krijgen voor zijn geld. Het boek schetst hoe Stephanie Clifford – zoals Stormy Daniels echt heet – na een jeugd vol armoede, verwaarlozing en misbruik begon te strippen, toen ze nog op de middelbare school zat. En hoe ze in de porno-industrie rolde, waar ze een gelauwerd actrice en regisseur werd.

Golftornooi

Het was in die rol dat ze in 2006 een golftornooi bijwoonde in Lake Tahoe, Californië. Samen met twee collega’s moest ze de deelnemers begroeten tussen de holes door. En dat was het moment dat ze Trump voor het eerst zag. “Hij had een rode pet op met het logo van zijn imperium op de plaats waar later ‘Make America Great Again’ zou komen”, schrijft ze daarover.





Een bodyguard nodigde haar uit om met Trump te dineren, wat een invitatie bleek te zijn voor zijn penthouse. Er lekte al eerder iets uit over de wilde nacht die daarop zou volgen, maar in het boek wordt werkelijk geen detail uit de weg gegaan. Zo schrijft Daniels dat de penis van Trump “kleiner is dan gemiddeld”, maar niet “bizar klein”. “Hij weet dat zijn penis er ongewoon uitziet. Hij heeft een eikel in de vorm van een paddenstoel. Als een champignon.” (lees hieronder verder)

Vervolgens beschrijft ze hoe Trump overging tot de daad, iets waarvan Daniels duidelijk niet onder de indruk was. “Ik lag daar, verveeld dat ik genomen werd door een kerel met schaamhaar als de Yeti en een penis die op het champignonfiguurtje van Mario Kart leek”, klinkt het. “Het zou wel eens de minst indrukwekkende seks kunnen zijn die ik ooit heb gehad. Maar hij was duidelijk een andere mening toegedaan.”

Zeuren

Het daaropvolgende jaar hielden de twee contact. Ze beantwoordde naar eigen zeggen al zijn telefoontjes in de hoop dat hij zijn belofte zou houden om haar op te voeren in zijn realityshow ‘The Apprentice’. Trump zou zelfs gesuggereerd hebben dat er “iets geregeld kon worden”, zodat ze verscheidene episodes mee zou gaan. ‘We vinden wel een manier om je de uitdagingen op voorhand door te spelen’, zou hij volgens Daniels gezegd hebben. ‘En we kunnen een tactiek bedenken.’ “Hij zou me laten zeuren en het was 100 procent zijn idee”, aldus Daniels. (lees hieronder verder)

De kern van het boek gaat over de beslissing van Daniels om naar buiten te komen met haar verhaal, net voor de presidentsverkiezingen in 2016. Na jaren van geheimhouding, zelfs voor haar toenmalige echtgenoot. Ze ging ervan uit dat het de veiligste optie was voor haar en haar dochter, zo schrijft ze. En ze vertelt over de keer dat ze in 2011 benaderd werd door een man op de parking van een fitness en hoe die haar waarschuwde om niets te vertellen over haar affaire met Trump. Een verhaal waarvan Trump in het verleden al vertelde dat het “pure oplichterij” was.

Ongeloof

Ze had tijdens de verkiezingscampagne met stijgend ongeloof toegekeken hoe Trump de nominatie van de Republikeinse partij won. En hoe ze voor haar veiligheid begon te vrezen naarmate hij blééf winnen. Want haar verhaal leek steeds gevaarlijker te worden. Het waren die momenten van angst en twijfel die haar uiteindelijk het zwijgcontract deden tekenen op de vooravond van de verkiezingen, waarin ze in ruil voor 130.000 dollar of 111.000 euro beloofde haar geheim te bewaren. (lees hieronder verder)

Trump zelf heeft een relatie met Daniels altijd ontkend. Hij gaf wel toe dat hij zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen de 130.000 dollar terugbetaalde die hij de pornoster had gegeven om te zwijgen.