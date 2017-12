"Zijn idee, niet het mijne": Monalisa en Pedro willen YouTube-sterren worden, maar zij schiet hem per ongeluk dood SVM

22u05

Bron: Belga 1 YouTube Monalisa Perez en Pedro Ruiz. In de Verenigde Staten heeft een 20-jarige vrouw onbedoeld haar vriend gedood: ze schoot hem in de borst terwijl hij een dikke encyclopedie tegen zich aanklemde. Het koppel was ervan overtuigd dat het boek de kogel zou tegenhouden en wilde door de stunt te filmen naam en faam verwerven op YouTube. De feiten dateren al van juni.

Monalisa Perez pleitte vorige week schuldig aan onvrijwillige doodslag en aanvaardde een celstraf van zes maanden. De straf moet begin volgend jaar nog worden bevestigd door een rechter in Minnesota, melden lokale media.

De 22-jarige Pedro Ruiz had zijn vriendin in juni overtuigd om op hem te schieten terwijl hij zich beschermde met een dik boek. Ruiz zou de jonge vrouw eerst een andere encyclopedie hebben getoond waarbij de kogel wel blijven steken was. Zo wilde hij bewijzen dat het bravourestuk wel degelijk kans op slagen had.

AFP

Het koppel koesterde de hoop dat ze met de stunt internetsterren zouden worden. "Pedro en ik gaan waarschijnlijk een van de gevaarlijkste video's ooit opnemen", schreef Perez diezelfde dag op Twitter. "ZIJN idee, niet het MIJNE", luidde het nog.

De kogel ging echter dwars door het boek heen en trof de jongeman in de borst. Het slachtoffer was op slag dood. Het koppel had samen een dochtertje van drie jaar en was op het moment van de feiten in verwachting van hun tweede kind.