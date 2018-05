“Zijn haar wapperde tijdens de seks”: Stormy Daniels geeft voor het eerst intieme details over passionele nacht met Donald Trump KVDS

09 mei 2018

14u47

Bron: Penthouse, 60 Minutes 0 Pornoactrice Stormy Daniels (39) heeft in het blootmagazine Penthouse voor het allereerst een boekje opengedaan over wat er zich exact afspeelde tijdens de passionele nacht die ze in 2006 doorbracht met Donald Trump. Ze ging in detail over zijn haar en leek zelfs een hint te geven over hoe groot de Amerikaanse president geschapen is.

Daniels ontmoette Trump tijdens het American Century Celebrity Golf Championship in Lake Tahoe, Nevada. Haar ster in de pornowereld was op dat moment aan het rijzen en ze maakte er promotie voor Wicked, het pornoproductiebedrijf waarvoor ze werkte en dat ook Jenna Jameson voortbracht. Dat was volgens haar het moment dat Trump haar benaderde.

Intenties

Even daarvoor had hij zijn intenties al duidelijk gemaakt door ‘ik wil haar ontmoeten’ te roepen, volgens een collega van Daniels: Alana Evans. Daniels zou Evans later die dag ook verteld hebben dat Trump haar had uitgenodigd voor een feestje. Iets wat niet zo abnormaal was, want Daniels zat in de porno-industrie en Trump was toen bekend van reality-tv en nog geen politicus. Evans verbaast zich ook niet over de interesse van Trump voor Daniels: “Hij heeft een type: sterke en mooie vrouwen”, vertelde ze eerder. “En Stormy lijkt op (zijn ex-vrouw, red.) Marla Maples.” (lees hieronder verder)

Stormy zelf beklaagt het zich intussen naar eigen zeggen dat ze die avond in juli de lift nam naar de penthouse van het Harrah’s Lake Tahoe Hotel and Casino. Haar idee van Trump werd bevestigd toen ze hem voor het eerst zag. “Ik wist dat hij bekend was van de tv en dat hij gek haar had”, vertelt ze in het interview met Penthouse. “En dat bleek ook zo te zijn.”

Kick

In een interview met Anderson Cooper voor 60 Minutes vertelde Daniels eerder al dat Trump haar vroeg of ze “zijn nieuwe tijdschrift” al gezien had, een verwijzing naar een pas verschenen nummer van het zakentijdschrift Forbes waar Trump op de cover stond. “Ik vroeg of hij daar een kick van kreeg”, aldus Daniels. “Ik denk niet dat iemand al zo tegen hem gesproken had.”

Vervolgens pakte ze hem naar eigen zeggen het tijdschrift af, beval ze hem zijn onderbroek te laten zakken en gaf ze hem er enkele tikken mee. (lees hieronder verder)

Volgens Daniel had ze ook een goed persoonlijk gesprek met Trump op zijn hotelkamer. Hij zou erg gefascineerd geweest zijn in de zakelelijke kant van de porno-industrie. Zij vroeg hem op haar beurt uit over zijn zaken en een stunt die op komst was, waarbij Trump iemands haar zou afscheren. Hij vertelde toen ook dat zijn haar “zijn merk” was. “Ik leerde een versie van Trump kennen die je zelden op de televisie ziet”, zegt ze. “Hij leek meer menselijk en meer lagen te hebben.”

Dronken

Daniels onthulde daarop aan Penthouse dat het haar van Trump echt is. En het bleef niet stilliggen toen ze aan het vrijen waren. “Het wapperde tijdens de seks. Een beetje als een dronken kaketoe”, klinkt het. Op de vraag of de seks goed was, antwoordde ze ontwijkend. Maar op de vraag of zijn geslacht klein was, repliceerde ze: “Ik wil niemand vernederen.” (lees hieronder verder)

Dat de hele zaak nu een eigen leven is gaan leiden, ligt volgens de actrice niet aan haar. Ze beweert dat ze nooit de intentie had om iets te vertellen over de onenightstand nadat ze een contract had getekend waarin ze beloofde dat niet te doen, kort voor de presidentsverkiezingen van 2016. Ze hield zich daar ook aan toen de Wall Street Journal op 12 januari het nieuws naar buiten bracht.

Leugenaar

Dat veranderde volgens haar op 13 februari, toen de persoonlijke advocaat van Trump – Michael Cohen – verklaarde dat hij Daniels 130.000 dollar had betaald met zijn eigen geld. En daar voegde hij aan toe: “Het is niet omdat iets niet waar is, dat het geen schade kan toebrengen.” Dat interpreteerde ze als een insinuatie dat ze een leugenaar was. En dat vond ze te ver gaan. “Wacht even”, dacht ze naar eigen zeggen, “ik mag mijn mond niet opendoen? En jij wel en je mag dan ook liegen en me verwijten? Genoeg is genoeg. Ik ga terugvechten.” (lees hieronder verder)

Sindsdien begon ze een rechtszaak om onder haar zwijgcontract uit te raken en liet ze ook een zaak inleiden wegens laster tegen Cohen. Als ze wint, zou ze van plan zijn om de 130.000 dollar die ze kreeg om te zwijgen te schenken aan een goed doel, uit naam van Trump en Cohen. “Want zo ben ik. Ik ken geen schaamte. Je kan mij niet pesten.”