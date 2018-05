"Zij vieren royal weddings, wij begraven schoolkinderen" Lore Michiels

20 mei 2018

10u25

Bron: VTM Nieuws 154 De Amerikaanse krant Daily News opent vandaag met een niet mis te verstane boodschap. “Zij vieren royal weddings, wij begraven schoolkinderen”, staat er op de voorpagina te lezen. Daarmee trekken ze een parallel tussen het huwelijk van Meghan en Harry en de schietpartij in Texas.

De ogen van de hele wereld waren gisteren gericht op het prinselijk huwelijk, terwijl er in de Verenigde Staten dit weekend veel triester nieuws was. Met de opvallende voorpagina spreekt Daily News zich uit in het debat over de wapenwetgeving. Onder de grote foto van het gelukkige pasgetrouwde koppel, zet de krant twee gezichten van slachtoffers van de schietpartij in Texas.

Daar schoot een 17-jarige jongen vrijdag tien mensen dood op zijn middelbare school. Het was de zoveelste schietpartij op een Amerikaanse school in enkele maanden tijd.

Ook gisteren kopte de krant al met forse kritiek na het bloedbad in Texas.

New York Daily News pic.twitter.com/BhimDNDNX6 Nick Bryant(@ NickBryantNY) link

The Daily News spot on again pic.twitter.com/WbkODvC1EC Ben Max(@ TweetBenMax) link