"Zieke" Saakasjvili verlaat tentenkamp in Kiev Redactie

12u02

De staatloze politicus Mikheil Saakasjvili, tegen wie zowel een Georgisch als een Oekraïens arrestatiebevel loopt, heeft "wegens ziekte" het tentenkamp in Kiev verlaten waar, net als ruim drie jaar geleden, geprotesteerd wordt tegen het beleid van de huidige president, Petro Porosjenko.

Het protest, voor het gebouw van de Verhovni Rada (het Oekraïense parlement), wordt omschreven als 'Majdan 2.0'. Op Facebook kondigde de wegens corruptie gezochte oud-president van Georgië de volgende demonstratie tegen de corruptie van het regime-Porosjenko aan: zondag om 12 uur (Oekraïense tijd) van het Sjevtsjenkopark naar het Plein van de Onafhankelijkheid (Majdan).

Saakasjvili liep allicht zijn ziekte op door bij flink wat graden onder nul een nacht in het tentenkamp te hebben doorgebracht.

'Majdan 2.0', veel minder gemediatiseerd dan het pro-Westerse protest van eind 2013 en begin 2014, wil sinds oktober de afzetting van Porosjenko bekomen.

Dinsdag was Saakasjvili, die begin september vanuit de VS illegaal Oekraïne binnenkwam, na een achtervolging over de daken gearresteerd. Maar plots opduikende aanhangers van de afgezette gouverneur van de oblast Odessa omsingelden het politiebusje en wisten Saakasjvili te bevrijden. Minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov had gisteren nog de nakende arrestatie van de man aangekondigd. Tevoren was een ultimatum van openbaar aanklager Joeri Loetsenko verstreken.

Loetsenko en Avakov zijn de belangrijkste pionnen van wat beschouwd wordt als een poging van het regime in Kiev, de door de Westerse sponsors gevraagde anticorruptiemaatregelen vleugellam te maken. Sinds de coup in Kiev van februari 2014 is een hele rits "pro-Russische" oligarchen verwijderd om plaats te maken voor "nationalistische" oligarchen. Het corruptieniveau is evenwel gelijk gebleven.