“Zeven kinderen raken gewond bij instorting glijbaan in Engeland” HA

03 november 2018

21u57

Bron: BBC, The Mirror 2 Bij de instorting van een grote opblaasbare glijbaan in een park in Woking (Engeland) zijn verschillende kinderen gevallen. Dat melden Britse media.

Het speeltuig stortte in op een kermis in een groot park in Woking (Surrey). Hoe het speeltuig het kon begeven, is nog onduidelijk. Volgens de BBC raakten zeven kinderen gewond. Enkelen van hen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, anderen krijgen ter plaatse verzorging. Het is niet bekend hoe erg ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Vijftien ambulances en een ziekenhuishelikopter zijn uitgerukt, meldt The Mirror.

Er was vanavond een vuurwerkfestival gepland in Woking Park, maar dat is inmiddels afgelast. In het park waren zo’n 12.000 mensen aanwezig. De politie heeft het park na het incident onmiddellijk ontruimd zodat de hulpdiensten vlot hun werk kunnen doen.



Woking ligt 35 kilometer ten zuidwesten van de Britse hoofdstad Londen.



Correction. Information is now that this was a giant inflatable slide, not a helter skelter.



Thank you to all the public who have now left the scene. Your assistance is hugely appreciated. Emergency services still dealing. Surrey Police(@ SurreyPolice) link

