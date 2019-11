“Zeven doden bij crash van vliegtuigje in Canada” SVM

28 november 2019

18u50

Bron: Belga 0 Bij de crash van een klein vliegtuig in het oosten van Canada zijn volgens de eerste berichten zeven mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zouden ook twee kinderen zitten. Tot nu toe zijn er nog geen aanwijzingen over de oorzaak, aldus een politiewoordvoerder van de provincie Ontario.

Volgens de openbare omroep CBC was het vliegtuigje van op een regionale luchthaven ten noorden van Toronto vertrokken. Het ongeluk vond plaats op enkele kilometers van eindbestemming Kingston.

In de hele regio was er toen veel wind. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.