“Zestig Amerikaanse mariniers besmet op Japanse eiland Okinawa”

11 juli 2020

15u18

Bron: The Guardian, AD 4 Volgens de autoriteiten op het Japanse eiland Okinawa zijn tientallen Amerikaanse mariniers besmet geraakt met Covid-19. Lokale media hebben het echter over zeker 60 besmette militairen op twee Amerikaanse basissen die het eiland huisvest. De Japanners eisen een verklaring van de Amerikaanse legerleiding.



Volgens ambtenaren van de prefectuur Okinawa kunnen zij alleen spreken over “een paar dozijn”, omdat de Amerikanen het exacte aantal niet naar buiten willen brengen. Het zou gaan om uitbraken op de luchtmachtbasis Futenma en Camp Hansen.

“Okinawa staat perplex van wat het Amerikaanse leger ons heeft verteld’', zegt gouverneur Denny Tamaki. Hij eist preventieve maatregelen van de bases en wil dat de VS open is over de uitbraak. Op heel Okinawa zijn tot nu toe 150 besmettingen met het coronavirus geteld.



Tamaki heeft de legerleiding opnieuw gevraagd naar het werkelijke aantal infecties. Het Amerikaanse Korps Mariniers heeft verklaard er alles aan te doen om verspreiding van het virus te beperken. “Ter bescherming van onze troepen, onze families en de lokale gemeenschap’', luidt het.

Er wonen en werken in totaal zo’n 50.000 Amerikaanse troepen op het eiland. Over Futenma wordt al jaren gesteggeld. Inwoners klagen over lawaai, vervuiling en criminaliteit en zien de basis liever verhuizen naar een andere locatie.

