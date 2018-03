"Zes minuten en twintig seconden met een AR15 en mijn vriendin Carmen zou nooit meer klagen over pianolessen": tiener geeft aangrijpende speech tijdens mars en houdt dan een minutenlange stilte IVI

25 maart 2018

10u47

Bron: AP 7

Gisteren hebben naar schatting 1 miljoen mensen meegelopen in de March for Our Lives, de mars in de Amerikaanse hoofdstad Washington tegen wapengeweld. De meest aangrijpende speech is ongetwijfeld die van Emma Gonzalez, een van de leerlingen die de schietpartij in de middelbare school in Florida overleefde vorige maand. Gonzalez heeft de namen van alle slachtoffers afgeroepen om vervolgens stil te blijven gedurende vier minuten en vierentwintig seconden.