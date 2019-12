“Zes doden bij schietpartij in Tsjechisch ziekenhuis, vluchtende dader pleegt zelfmoord” SVM

10 december 2019

09u19

Bron: Belga 94 Bij een schietpartij in een ziekenhuis in het Tsjechische Ostrava zijn zes doden gevallen. Dat bevestigde premier Andrej Babis. Twee anderen verkeren in levensgevaar, daarnaast raakten nog vijf mensen gewond. De dader zou tijdens zijn vlucht zelfmoord gepleegd hebben.

Vier slachtoffers waren op slag dood. Twee personen in een wachtzaal bezweken later aan hun zware verwondingen.

De politie verspreidde in eerste instantie een foto van een verdachte, maar dat bleek naderhand een belangrijke getuige te zijn. Nadien werd een nieuw opsporingsbericht gelanceerd. De man in kwestie vluchtte naar verluidt in een zilverkleurige Renault Laguna, maar schoot zich door het hoofd toen de politie hem op de hielen zat.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM Policie ČR(@ PolicieCZ) link

Mogelijk is de schietpartij het werk van een geesteszieke. In dat geval handelde hij alleen en is er geen algemene dreiging voor het land. Voor de zekerheid worden verschillende strategische plekken wel extra beveiligd. Volgens Sky News is de universiteit in de buurt gesloten en zijn de colleges voor de rest van de dag geannuleerd.

De schietpartij deed zich omstreeks 7 uur voor, twitterde minister van Binnenlandse Zaken Jan Hamacek. Volgens het dagblad DNES speelde het drama zich af bij de dienst traumatologie. Heel wat patiënten en dokters werden nadien geëvacueerd. Het ziekenhuis bleef dicht, nieuwe patiënten waren niet meer welkom.

De politie kwam met een speciaal commando ter plaatse. Minister van Volksgezondheid Adam Vojtech brak een buitenlandse reis af om naar zijn land terug te keren. Ook Babis schrapte zijn voorziene programma, in plaats daarvan repte hij zich naar het ziekenhuis. Met zowat 290.000 inwoners is Ostrava de derde grootste stad van Tsjechië.