“Zes doden bij schietpartij in Tsjechisch ziekenhuis, dader op de vlucht”

10 december 2019

Bron: Belga

Bij een schietpartij in een ziekenhuis in het Tsjechische Ostrava zijn zes doden gevallen. Dat maakte de minister van Gezondheid Adam Vojtech bekend en werd intussen ook bevestigd door premier Andrej Babis. Volgens lokale media is er ook sprake van tien gewonden. De dader is nog voortvluchtig, er is een klopjacht aan de gang.