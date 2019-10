“Zeker 430 Europese Syriëstrijders opgesloten in noorden van Syrië, onder hen ook 54 Belgen” SVM

15 oktober 2019

16u23

Bron: Belga 0 Er zitten minstens 430 Europese Syriëstrijders opgesloten in het noorden van Syrië. Daarvan zijn er 54 Belg. Daarnaast zitten ook nog minstens 700 Europese kinderen vast. Dat blijkt uit een publicatie van het Egmontinstituut, de Belgische denktank die onderzoek voert rond internationale betrekkingen.

De Koerdische autoriteiten verklaarden tot nu toe steeds dat ze ongeveer 12.000 vermoedelijke Syriëstrijders vasthielden in het noorden van Syrië, onder wie 800 Europeanen. Maar volgens onderzoekers Rik Coolsaet en Thomas Renard van het Egmontinstituut waren die cijfers tot nu toe steeds moeilijk te verifiëren: de informatie was gefragmenteerd en soms tegenstrijdig. Over nationaliteiten of het aantal kinderen werd geen duidelijkheid verschaft. Maar uit nieuwe cijfers van het Egmontinstituut blijkt nu dus dat er zich meer Europeanen in het noorden van Syrië bevinden dan gedacht: minimaal ongeveer 1.200, maar vooral kinderen dus.

Onderschatting

Het Egmontinstituut baseert zich voor de cijfers onder meer op mediaberichten die geverifieerd werden bij de veiligheidsdiensten. Waarschijnlijk gaat het zelfs om onderschattingen omdat soms bijvoorbeeld dubbele nationaliteiten meegerekend zijn. De cijfers dateren van voor de Turkse inval in Syrië.

Voor België gaat het in Syrië om 54 volwassenen (20 mannen en 34 vrouwen) en 69 kinderen. Ook in Irak worden drie mannen vastgehouden. OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, verstrekte in het verleden al gelijkaardige cijfers. Onderzoeker Thomas Renard legt uit dat België "een van de meest transparante landen" hierover is.

“Meer onveiligheid”

In het rapport waarschuwen Coolsaet en Renard voor de huidige chaos in het noorden van Syrië, waardoor een aantal IS-leden en hun kinderen waarschijnlijk van de radar zullen verdwijnen. "Sommigen zullen sterven, anderen zullen mogelijk voor nieuwe bedreigingen zorgen. Het nettoresultaat voor Europese overheden is meer onzekerheid en onveiligheid.”

De onderzoekers pleiten ervoor de kinderen te repatriëren, maar zeggen dat dat ook voor volwassenen moet overwogen worden. "Vanuit veiligheidsoogpunt lijkt een 'gecontroleerde' repatriëring van Europese burgers -mannen, vrouwen énkinderen- de minst slechte optie", zeggen ze. "Tijd kan aan onze kant staan, maar alleen als we snel de juiste keuzes maken.”