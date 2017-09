"Zeg tegen Katya dat ik haar graag gezien heb": blogger filmt laatste momenten nadat hij zich laat bijten door giftige slang Sven Van Malderen

15u38

Bron: Daily Mail 0 RV Links: Arslan toont zijn bloedende vinger nadat hij gebeten werd door de slang. Rechts: een huwelijksfoto van Arslan en Katya. Een Russische blogger heeft zijn laatste momenten live op internet uitgezonden nadat hij zich liet bijten door een giftige slang. Vermoed wordt dat Arslan Valeev zelfmoord wilde plegen nadat een pijnlijke scheiding hem te veel geworden was.

De man vermoedde een tijd geleden dat Katya hem bedrogen had, uit frustratie zou hij haar een hersenschudding geslagen hebben. Vorige week bood hij zijn excuses aan voor zijn gedrag, maar het kwaad was geschied: zijn vrouw ging voor een nieuwe relatie.

"Oké jongens, het is tijd om te doen wat ik moet doen", zei Arslan voor de camera. Daarna liet hij zich buiten beeld bijten door een zwarte mamba. Meer dan een korte pijnkreet viel er niet te horen, daarna keerde hij terug en liet hij zijn bloedende vinger zien. "Als ik sterf, sterf ik. Ik zal nog even bij jullie blijven. Voor alle zekerheid: op mijn gsm staat nog een bericht voor Katya."

Naarmate de minuten verstrijken, begint Arslan sneller te ademen. Zijn ogen draaien steeds vaker weg en zijn spieren verstijven. "Zeg tegen Katya dat ik haar heel graag gezien heb", klinkt het nog. "Dag iedereen. Ik kan niet geloven dat dit echt aan het gebeuren is."

Arslan gaf ook nog haar nummer mee. "Kan iemand haar bellen? Ik zou blij zijn als ik haar nog eens zie. Ik ben al aan het sterven. Ik begin te beven nu." Op het einde strompelt hij weg. Minstens één kijker belde een ambulance. De hulpdiensten zouden hem voor zijn deur op straat vinden, maar hulp kon niet meer baten.

Arslan en zijn vrouw Ekaterina 'Katya' Pyatyzhkina runden enkele bijzonder populaire YouTube-kanalen rond slangen en katten, samen hadden ze honderdduizenden volgers. Ze deelden ook enkele foto's waarop ze straalden van geluk.

Een dag vóór het drama had de man laten weten dat hij binnenkort een uitzending rond een van zijn meest geliefde slangen zou maken. Over zijn ware intenties repte hij echter met geen woord.

Een vriend van Arslan gelooft echter nog steeds dat het een ongeluk geweest is. "Hij ging een slang uit het terrarium halen, zoals hij altijd deed voor zijn uitzendingen. Daarbij moet hij gebeten zijn. Hij houdt al twintig jaar giftige slangen bij, dus hij wist wat hem te wachten stond. Daarom liet hij nog een afscheidsboodschap achter voor zijn vrouw."

Uit teksten die Arslan zelf schreef, bleek echter toch vooral dat de pijn van het verlies ondraaglijk werd. "Ik was verkeerd, ze heeft me niet bedrogen", klonk het. "Sinds juli hebben we geen seks meer gehad, we zijn zelfs nog eerder uit elkaar gegaan. Zij is met haar nieuwe vriend pas eind juli beginnen afspreken, ik geloof haar."

"Er bestaan geen woorden om te omschrijven hoe ontgoocheld ik ben in mezelf. Elke dag word ik wakker in deze nieuwe wereld. Een wereld waarin ik haar kwijt ben, en nog terecht ook. Dat is een schok voor mij. Het doet pijn en ik voel me eenzaam. Ik heb veel goede raad gehoord, maar enkel tijd kan de wonden helen. Mirakels bestaan niet, we leven niet in een sprookje."



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.